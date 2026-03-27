Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

gasilci pomoč vreme veter vetrolom

Divja noč: sunki vetra tudi 154 kilometrov na uro #foto

vetrolom, vreme, gasilci | Zaradi vetra potekajo številne intervencije. Tudi med koncem tedna bo po napovedih še vetrovno. | Foto PGD Hlebce/Facebook

Zaradi vetra potekajo številne intervencije. Tudi med koncem tedna bo po napovedih še vetrovno.

Foto: PGD Hlebce/Facebook

Posledice severnega vetra, ki je udaril v četrtek, so danes po Sloveniji še kako vidne. V preteklih urah je močnejši veter zapihal tudi na severovzhodu države, hkrati pa so se tam okrepile še padavine. Proti osrednji in zahodni Sloveniji padavin ni, vendar pa močno piha. Najmočnejši sunki vetra bodo predvidoma na Bovškem in Tolminskem, na območjih pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter na širšem območju Pohorja, kjer lahko posamezni sunki dosežejo tudi okoli 140 kilometrov na uro. Najmočnejši sunek vetra so sinoči pri agenciji za okolje zabeležili na Kaninu, kar 154 kilometrov na uro.

Od polnoči so med drugim izmerili močne sunke vetra na postajah Kanin, in sicer 141 kilometrov na uro, najmočnejši sunek je dosegel 154 kilometrov na uro. Na Ratitovcu so izmerili 139, na Slavniku 119, na Kredarici 108, na relaciji Trojane–Limovce 101 kilometer na uro in na Sviščakih sto kilometrov na uro.

Preddvor | Foto: Občina Preddvor/Facebook

Zelo močne sunke vetra so izmerili tudi na Rogli (98 kilometrov na uro), Krvavcu (98), Nanosu (90), prav tako na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, kjer so namerili sunek 89 kilometrov na uro. Na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je najmočnejši izmerjeni sunek dosegel 84 kilometrov na uro.

G1-4, Slovenj Gradec - Zgornji Dolič, Mislinja
intervencije, gasilci, Spin | Foto: Uprava za zaščito in reševanje/posnetek zaslona Foto: Uprava za zaščito in reševanje/posnetek zaslona

Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale tudi na vzhodu države, šele v večernih urah bi lahko veter oslabel.

Po napovedih bo vetrovno tudi konec tedna.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
