V letalski nesreči umrla norveški milijonar in njegova noseča žena

Tuji mediji poročajo, da sta ob koncu tedna v letalski nesreči v Gvatemali umrla norveški dedič medijskega imperija Harald Stian Undrum in njegova noseča žena. Poleg njiju sta življenje izgubila še zdravnik in nogometaš, ki sta bila prav tako na krovu manjšega letala.

Družina je smrt potrdila norveškemu časniku Dagbladet, norveško zunanje ministrstvo pa je sporočilo le, da je med žrtvami tudi norveški državljan. Letalo je strmoglavilo na gozdnatem območju blizu vasi Vista Hermosa, kjer so reševalci našli popolnoma uničeno letalo. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, prav tako ni jasno, ali je šlo za zasebno ali poslovno potovanje.

53-letni Harald Stian Undrum je pripadal šesti generaciji znane norveške družine Schibsted, ki stoji za enim največjih medijskih podjetij v Skandinaviji. Založniško hišo je v 19. stoletju ustanovil tiskar Christian Schibsted, danes pa v skupino spadajo tudi veliki časopisi, kot sta VG in Aftenposten.

Undrum se je sicer rodil v Londonu in bil kot dojenček posvojen v eno najbogatejših norveških družin. Njegova posvojiteljska mati je pozneje podedovala velik del družinskega premoženja.

Kljub bogastvu imel finančne težave

Čeprav je odraščal v izjemnem bogastvu, njegovo življenje ni bilo brez težav. Po tem, ko je zaradi disleksije obiskoval posebno šolo, se je kasneje zapletel v finančne težave. Ker je nekemu bančniku posodil večji znesek denarja, – primer je leta 2005 končal na sodišču –, je bil zaradi nepremišljenega finančnega ravnanja obsojen na pogojno zaporno kazen.

Njegove finančne težave so se nadaljevale – lani je razglasil osebni stečaj, čeprav naj bi imel na računu še okoli štiri milijone evrov, norveški davčni organi pa so proti njemu vodili preiskavo in zasegli nekaj njegovega premoženja.

V zadnjem času je očitno našel novo srečo z 27 let mlajšo partnerko Judith Mazariegos. Par je pričakoval tudi prvega skupnega otroka. Zakaj sta bila pred nesrečo v Gvatemali, ni znano, prav tako ostaja nejasno, kaj je povzročilo letalsko nesrečo, ki je končala njuno življenje. Preiskava dogodka še poteka.