Avtorji:
P. P., STA

Torek,
24. 3. 2026,
16.37

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

slavni italija glasbenik smrt

Torek, 24. 3. 2026, 16.37

1 ura, 35 minut

Umrl legendarni italijanski kantavtor Gino Paoli

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Gino paoli, kantavtor | Gino Paoli se je preizkusil tudi v politiki in bil leta 1987 na listi Komunistične stranke Italije izvoljen v parlament. | Foto Guliverimage

Gino Paoli se je preizkusil tudi v politiki in bil leta 1987 na listi Komunistične stranke Italije izvoljen v parlament.

Foto: Guliverimage

Umrl je legendarni italijanski kantavtor Gino Paoli. Star je bil 91 let. Kot je danes po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočila njegova družina, je Paoli umrl v ponedeljek zvečer. Bil je avtor številnih uspešnic, s katerimi je zaslovel doma in po svetu.

V italijanskem Tržiču rojen Paoli, ki je vse od zgodnjega otroštva živel v Genovi, je bil ključna osebnost v razvoju italijanske glasbe in je napisal številne najlepše italijanske pop pesmi. Mednje spadajo Senza fine, ki jo je leta 1961 napisal za lani preminulo pevko Ornello Vanoni, hit iz 60. let minulega stoletja, ki ga je prepevala italijanska pevka Mina, Il Cielo in Una Stanza, Che Cosa C'è iz leta 1963 in istega leta še Sapore di Sale, s katero se je zavihtel na vrh italijanskih glasbenih lestvic, ter Quattro Amici z letnico 1991.

Spisal eno največjih klasik italijanske glasbe

S pesmimi, kot sta Sapore di sale ali Il cielo in una stanza, je bil Paoli uspešen tudi na mednarodni ravni. Številne pesmi je pisal tudi za druge velike italijanske pevce, kot sta Gianni Morandi ali Franco Battiato. Njegova Senza fine je postala ena največjih klasik italijanske zabavne glasbe. Ob koncu svoje kariere se je vse bolj posvečal jazzu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Med drugim je petkrat sodeloval tudi na glasbenem festivalu v Sanremu, a nikoli zmagal.

Preizkusil se je tudi v politiki in bil leta 1987 na listi Komunistične stranke Italije izvoljen v parlament. Po enem mandatu se je njegova politična kariera končala.

Skušal narediti samomor, a je zgrešil srce

Poročen je bil dvakrat, najprej z Anno Fabbri, nato pa se je leta 1991 poročil s Paolo Penzo. Skupno ima pet otrok. V 60. letih minulega stoletja je imel tudi razmerje z Vanoni in igralko Stefanio Sandrelli, ki je bila takrat še najstnica. Plod njune zvezde je bila kasnejša igralka Amanda Sandrelli.

11. julija 1963 se je po navedbah ANSA zgodil dogodek, ki ostaja skrivnosten vse do danes: Paoli je poskušal narediti samomor s strelom v srce, a je naboj zgrešil vitalne organe in ostal zagozden v srčni ovojnici, od koder ga ni bilo mogoče odstraniti.

V drugi polovici 60. let se je začelo daljše obdobje Paolijeve poklicne in osebne krize, zaznamovano z odvisnostjo od alkohola in drog, ki je doseglo vrhunec v prometni nesreči. Na glasbeno prizorišče se je uspešno vrnil v 80. letih minulega stoletja, ko je najprej posnel album v čast svojega prijatelja, pesnika Piera Ciampija, Ha tutte le carte in regola, leta 1985 je sledila tudi vrnitev na glasbene lestvice s skladbo Una lunga storia d'amore.

slavni italija glasbenik smrt
