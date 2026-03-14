Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
14. 3. 2026,
15.41

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

smrt Nemčija filozofija

Sobota, 14. 3. 2026, 15.41

Umrl priznani nemški filozof Jürgen Habermas

Jürgen Habermas | Habermas je bil eden najpomembnejših evropskih intelektualcev 20. stoletja. | Foto Guliverimage

Habermas je bil eden najpomembnejših evropskih intelektualcev 20. stoletja.

Foto: Guliverimage

V starosti 96 let je danes umrl priznani nemški filozof, politolog in sociolog Jürgen Habermas, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih mislecev. Novico o smrti je potrdila njegova založba Suhrkamp Verlag, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Bil je eden najpomembnejših evropskih intelektualcev 20. stoletja, ki je kariero začel v 50. letih prejšnjega stoletja na Inštitutu za družbene raziskave v Frankfurtu pod vodstvom filozofa Theodora W. Adorna. Rojen je bil v Düsseldorfu 18. junija 1929, študiral je filozofijo, psihologijo, nemško literaturo in ekonomijo.

Raziskoval oblike diskurza

Njegova politična analiza je pomagala oblikovati povojno intelektualno klimo v Nemčiji, in sicer že od izida dela Strukturne spremembe javnosti iz leta 1962. Njegovo delo Teorija komunikacijskega delovanja, ki je izšlo leta 1981, prav tako velja za temeljno delo filozofije.

V študijah je pogosto obravnaval koncept javne sfere in raziskoval oblike diskurza, ki so najprimernejše za organizacijo demokratičnih družb.

Vključeval se je v razprave v povojni Evropi, pri čemer je bila Evropa v njegovih očeh edino sredstvo proti razraščanju nacionalizma, piše francoska tiskovna agencija AFP. Svoja zadnja leta je namenil prav spodbujanju povezovanja stare celine.

Sveča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
