Umrl muzeolog in etnolog Ralf Čeplak Mencin

Umrl je muzeolog in etnolog Ralf Čeplak Mencin, ki je bil dolgoletni sodelavec Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), je na spletni strani sporočil SEM. Muzejski svetnik, kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije je lani prejel Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.

Ralf Čeplak Mencin, rojen leta 1955, je bil magister znanosti s področja muzeologije, kustos etnolog za zunajevropske zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju, soorganizator muzejskega izobraževalnega programa Muzeoforum (1991-2010), predsednik Zveze muzejev Slovenije (1991-1995) in ICOM Slovenija (1997-2003) in predsednik ICOM/ICME Mednarodnega odbora etnografskih muzejev (2019-2025).

S svojo bogato in izjemno dinamično kariero je oblikoval slovensko muzeologijo doma in po svetu. Njegovo delo na področju raziskovanja, predstavljanja in umeščanja zunajevropskih zbirk v slovenski prostor je po navedbah SEM odprlo nova obzorja razumevanja globalnih kulturnih povezav. Z izjemno predanostjo je slovensko muzeologijo, s poudarkom na etnologiji in antropologiji, umestil v mednarodni prostor, tudi z aktivnim delovanjem v številnih strokovnih združenjih in na mednarodnih dogodkih, so zapisali v muzeju. Za svoje življenjsko delo je leta 2025 prejel Valvasorjevo nagrado, najvišje strokovno priznanje na področju muzejstva.

S svojo vizijo, strokovnostjo in neizmerno predanostjo je oblikoval zbirke SEM in pomagal pri odpiranju novih perspektiv razumevanja globalne kulturne dediščine. "Njegova prizadevanja za vključevanje družbeno marginaliziranih skupin, zavezanost etičnim načelom muzejske stroke ter sposobnost povezovanja lokalnega z globalnim so bili navdihujoči. Njegove avtorske razstave niso predstavljale le predmetov, temveč so odpirale pomembna vprašanja o naših stikih s svetom in o aktualnih družbenih temah, kot so migracije," so našteli na spletni strani.

Čeplak Mencinova akademska pot je temeljila na širokem znanju s področij psihologije, etnologije, muzejske pedagogike ter managementa v kulturi. Svojo muzejsko pot je začel v Ptujskem muzeju in Mestnem muzeju Ljubljana, med letoma 1990 in 2026 pa je bil njegov ustvarjalni dom SEM. Kot vodja nekdanjega Muzeja neevropskih kultur v Goričanah (takrat dislocirana enota SEM) je postavljal temelje za razumevanje kultur zunaj Evrope.

Po zaprtju muzeja v Goričanah in prenosu zbirk v matični muzej se je Čeplak Mencin posvetil raziskovanju zbirk iz Azije, Oceanije in Avstralije. Pri njegovem delu je izstopalo raziskovanje sodobnih muzeoloških pristopov, dejavno sodelovanje z družbeno izključenimi skupinami in terensko delo. Prispeval je k prepoznavanju pomena romske kulture in opozarjal na problematiko migracij, so navedli v muzeju.