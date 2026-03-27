Petek, 27. 3. 2026, 14.30

Praznična miza je pogrnjena. Kaj pa vino?

Foto: Spar Slovenija (Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.)

Velika noč je praznik obilja. Miza se šibi pod dobrotami: šunka, pirhi, hren, potica … Vse je skrbno izbrano in pripravljeno, a pogosto ne namenimo prav veliko pozornosti zadnji, čeprav zelo pomembni podrobnosti – izbiri vina, ki ga bomo postregli. Prava vinska spremljava lahko velikonočne jedi povzdigne še stopnjo višje in ustvari tisto popolno praznično harmonijo okusov. Če vas zanima, katera vina najboljše sodelujejo s posameznimi velikonočnimi okusi, berite dalje.

K šunki: rdeče vino z značajem

Velikonočna šunka je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih jedi praznične mize. Po koncu zime simbolizira obilje in prihod pomladi. Njena značilna sočnost, rahla slanost in dimljena aroma ustvarjajo poln, izrazit okus, ki si zasluži enakovredno vinsko spremljavo. Potrebuje vino z izrazitim značajem. Odlična izbira je modra frankinja, ki s svojo svežino in rahlo pikantnim pookusom lepo uravnoteži mesnatost šunke ter grižljaju doda pridih elegance.

K hrenu: nekaj svežega in mineralnega

Hren je na velikonočni mizi majhen, a zelo pomemben igralec. Njegova ostrina in značilen pikantni značaj sta že stoletja del velikonočne simbolike. Pravijo, da nas njegov okus spomni, da praznik ni le sladek, temveč tudi intenziven. Hren ima močno aromo, zato na krožniku hitro prevzame glavno vlogo. Potrebuje vinsko spremljavo, ki ga umiri in uravnoteži. Sivi pinot s svojo mineralnostjo in svežino ustvari prijetno ravnotežje ter elegantno zaokroži pekoč značaj hrena.

K pirhom: elegantno rdeče vino

Barvanje prihov je eden najstarejših velikonočnih običajev. Ti simbolizirajo novo življenje, a na krožniku večkrat končajo kot preprosta kuhana jajca. Imajo nežen okus, ki ga vino zlahka preglasi, zato k njim izberemo bolj elegantna vina. Modri pinot je v tem pogledu morda drzna, a obvladljiva izbira. Vino je elegantno, rahlo sadno in ravno prav strukturirano, da dopolni okus pirhov, ne da bi ga zasenčilo.

K potici: nekaj z mehurčki

Potica je kraljica slovenskih prazničnih miz in pravi dokaz pekovskega mojstrstva. Na prvi pogled deluje preprosto: kvašeno testo, nadev, zvijanje in peka. Toda prav v teh korakih se skriva izziv. Testo mora biti ravno prav rahlo, nadev sočen, potica pa lepo in enakomerno zvita – brez praznin in brez razpok. Bogata, sočna in aromatična si zasluži svečano vinsko spremljavo. Odlično se k njej poda penina, katere živahni mehurčki osvežijo okus ter lepo uravnotežijo sladkost in oreškaste note.

Kam po še več vinskih idej?

Velikonočna miza je praznik okusov, tradicije in druženja. Prav zato si zasluži tudi premišljeno vinsko spremljavo. Toda nikar si ne pustite vzeti veselja do lastnega raziskovanja vinskih spremljav. Pri tem pa upoštevajte osnovno pravilo: vino naj ne zasenči hrane, temveč naj jo dopolni. Za več navdiha, vinskih zgodb in nasvetov obiščite SPAR Vinoteko

Na zdravje in prijetne velikonočne praznike!

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija.

