Pobeg s Krete na Hrvaško: kakšne temne skrivnosti se dogajajo na ameriški letalonosilki?

Zakaj je ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford tako hitro zapustila Kreto in odplula proti Splitu? Pojavljajo se domnevo o načrtnih sabotažah na letalonosilki, o strahu pred sovražnim odzivom domačinov na Kreti in bojaznijo pred napadi iranskih dronov.

Prezgodnji odhod letalonosilke USS Gerald R. Ford iz zaliva Souda na Kreti proti hrvaški obali sproža ugibanja. Le štiri dni po prihodu je ladja konec prejšnjega tedna zapustila bazo na grškem otoku. Prvotno naj bi zaradi popravil tam ostala en mesec, piše nemški medij Focus.

S Krete na varno Hrvaško?

Premestitev v Split na Hrvaškem je verjetno predvsem posledica logističnih težav in strahu pred demonstracijami proti ameriški mornarici. Obstaja tudi sum sabotaže.

Eno je jasno: Split je daleč od ameriške pomorske baze v Soudi na Kreti, ki je v dosegu iranskih brezpilotnih letalnikov in je zato nenehno v visoki pripravljenosti. Drug razlog za hiter odhod letalonosilke s Krete bi lahko bilo dejstvo, da so na Kreti, pa tudi po vsej državi, potekale protiameriške demonstracije.

Grško nezadovoljstvo nad Američani

Grki namreč niso zadovoljni, da morajo plačevati za posledice ameriške vojne s pretirano visokimi cenami goriva. Grčija je zaradi ameriške vojne proti Iranu postala nehotena udeleženka v konfliktu – grški sistemi zračne obrambe patriot so zadolženi za zaščito Grčije, Cipra in Bolgarije pred iranskimi brezpilotnimi letali šahed.

Letalonosilka Gerald R. Forda meri več kot 330 metrov in je zasnovana za prevoz več kot 75 letal. Na fotografiji: letalo F/A-18 na krovu letalonosilke. Foto: Guliverimage

Turistična sezona, ki je ključnega pomena za grško gospodarstvo, je zaradi energetske krize in bližine konfliktnega območja resno ogrožena.

Mornarji z letalonosilke niso smeli v mesto

Predstavniki ameriškega vojnega stroja so vse prej kot dobrodošli v Grčiji. Poleg tega so ameriški vojaki večkrat pritegnili negativno pozornost, na primer decembra 2023, ko so na Kreti domnevno napadli mladoletna dekleta.

Posledično je ameriška vojska razmere v Haniji ocenila kot neprimerne za odobritev potrebnega dopusta na kopnem približno 4.500 članom posadke. Da bi se izognili napetostim med posadko in domačini, se ameriški vojaki med svojim bivanjem na Kreti odpovedujejo skupinskemu dopustu.

Grški prodajalci girosov mastno služijo z Američani

Mornarjem je bilo ukazano, naj se gibljejo le v majhnem številu in izključno v bližini pristanišča Souda. Posledično so iznajdljivi grški upravljavci menz svoje stojnice postavili na pomol. V improviziranih kioskih so ponujali girose za neverjetnih 17 evrov na kos. Ker mornarji niso imeli druge izbire, so morali plačati.

Letalonosilka Gerald R. Ford 30. marca 2026 v Splitu. Na Hrvaško naj bi letalonosilka priplula tudi zato, ker naj bi bili hrvaški domačini bolj prijazni do ameriških mornarjev kot domačini na Kreti. Foto: Guliverimage

Kot alternativa se je Američanom predstavila Hrvaška. Ima infrastrukturo, ki lahko razdraženim in izčrpanim ameriškim mornarjem zagotovi boljše pogoje za ustrezen počitek in okrevanje. Na Hrvaškem se soočajo tudi z manj sovražnosti krajevnega prebivalstva.

Preiskave sumljivih požarov

V uradni izjavi je ameriška mornarica citirala poveljnika ladje Gerald Ford. "Posadka je vesela, da se je vrnila v Split in da uživa v zasluženem dopustu. Od našega prvega obiska oktobra so toliko dosegli. Izjemno smo hvaležni Hrvaški, da nam je ponovno odprla svoje zgodovinsko in čudovito mesto Split," je dejal kapitan David Skarosi, poveljnik letalonosilke Gerald R. Ford.

Po poročanju britanskega časopisa The Telegraph in grškega časopisa Kathimerini potekajo notranje preiskave dogodkov na krovu USS Ford. Pred nekaj tedni je v različnih notranjih delih plavajoče trdnjave izbruhnilo več požarov.

So mornarji sami podtaknili požar?

Gašenje požara naj bi trajalo približno 30 ur. Kot poroča New York Times (NYT), je moralo več kot 600 mornarjev in članov posadke spati na tleh ali mizah. Kopalnice in menze niso delovale. Obstaja sum, da je za uničenje letalonosilke odgovorna sabotaža lastne posadke.

Številni Grki nasprotujejo temu, da je letalonosilka Gerald R. Ford zasidrana na Kreti. Na fotografiji iz 24. februarja letos: protestniki sodelujejo na protivojnem shodu v Haniji v Grčiji, kjer nasprotujejo pristanku letalonosilke USS Gerald R. Ford v bližnji pomorski bazi Souda. Foto: Guliverimage

Poročila medijev kažejo, da so izčrpani mornarji morda sami zanetili požar, da bi prekinili misijo. Ameriške oblasti se izogibajo neposrednemu zanikanju. Po kratkih izjavah preiskujejo vzrok požara.

Utrujeni mornarji?

Ali so se že prej dogajale sabotaže? Grški opazovalci tudi poročilo CNN z dne 24. februarja razlagajo kot sumljiv namig. V 650 straniščih ladje je prišlo do težave z zamašenimi vodovodnimi cevmi.

Glede na to, da je letalonosilka nepretrgoma na morju že devet mesecev in je sodelovala tudi v karibski operaciji proti Venezueli, ki je privedla do aretacije Nicolasa Madura in njegove žene, sta tako posadka kot ladja očitno že presegli svoje meje.

Zavetje na Hrvaškem

Sumijo, da je bil prenos na hitro popravljene velikanke na Hrvaško namenjen izboljšanju morale posadke, menijo grški novinarji. Selitev je tako v mnogih pogledih korak naprej: stran od napetosti na Kreti, proti okolju, kjer je mogoče raziskati vzroke požarov in stabilizirati moralo vojakov.

Z gradbenimi stroški približno 13 milijard ameriških dolarjev (11,3 milijarde evrov) velja USS Gerald R. Ford za najdražjo vojno ladjo v zgodovini. Jedrski velikan ameriške mornarice meri več kot 330 metrov in je zasnovan za prevoz več kot 75 letal.