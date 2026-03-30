V Murski Soboti slavje Ukrajinke

V Murski Soboti je pretekli teden potekal drugi letošnji turnir serije WTT v Sloveniji. Na turnirju W75 BTC Murska Sobota Open je zmagala Ukrajinka Daria Snigur, ki je v nedeljskem finalu s 6:3 in 6:2 premagala Belgijko Greet Minnen.

Daria Snigur je tako v Murski Soboti osvojila 75 točk WTA in nagrado v višini 9.600 ameriških dolarjev, so danes sporočili s Teniške zveze Slovenije. Skozi celoten turnir je kazala izjemno formo, v finalu pa je navdušila z zrelo, samozavestno in taktično dovršeno igro. "Najprej bi rada čestitala tekmici za zelo dober finalni dvoboj in celoten teden. Zahvalila bi se vsem navijačem, ki so prišli na današnji finale. Zahvala gre seveda tudi tistim, ki so omogočili ta turnir. Za mano je izjemen teden, vesela sem, da sem lahko igrala tukaj," je po zmagi povedala prva nosilka turnirja.

Med posameznicami so na glavnem turnirju nastopile tudi tri Slovenke, vse pa so bile žal neuspešne že v prvem kolu. V četrtfinalu dvojic je nastopila Pia Lovrič, medtem ko je Andreja Klepač ostala brez nastopa. "Zelo mi je žal, da nisem mogla igrati pred domačimi navijači. Partnerka je namreč tik pred nastopom odpovedala dvoboj zaradi bolezni. Tako sem ostala brez domačega turnirja. Res sem si želela nastopiti. Turnir smo sicer organizirali četrto leto zapored. Veseli smo bili, da je bilo na finalnem dvoboju toliko gledalcev. Se že veselimo novega turnirja," je povedala Klepač.