S. K.

30. 3. 2026
20.28

6 minut

Murska Sobota teniški globus

Teniški globus, 30. marec

V Murski Soboti slavje Ukrajinke

Greet Minnen - Daria Snigur | V finalu turnirja v Murski Soboti sta se pomerili Belgijka Greet Minnen in Ukrajinka Daria Snigur. | Foto Tenis Slovenija

V finalu turnirja v Murski Soboti sta se pomerili Belgijka Greet Minnen in Ukrajinka Daria Snigur.

Foto: Tenis Slovenija

V Murski Soboti je pretekli teden potekal drugi letošnji turnir serije WTT v Sloveniji. Na turnirju W75 BTC Murska Sobota Open je zmagala Ukrajinka Daria Snigur, ki je v nedeljskem finalu s 6:3 in 6:2 premagala Belgijko Greet Minnen.

Daria Snigur je tako v Murski Soboti osvojila 75 točk WTA in nagrado v višini 9.600 ameriških dolarjev, so danes sporočili s Teniške zveze Slovenije. Skozi celoten turnir je kazala izjemno formo, v finalu pa je navdušila z zrelo, samozavestno in taktično dovršeno igro. "Najprej bi rada čestitala tekmici za zelo dober finalni dvoboj in celoten teden. Zahvalila bi se vsem navijačem, ki so prišli na današnji finale. Zahvala gre seveda tudi tistim, ki so omogočili ta turnir. Za mano je izjemen teden, vesela sem, da sem lahko igrala tukaj," je po zmagi povedala prva nosilka turnirja.

Med posameznicami so na glavnem turnirju nastopile tudi tri Slovenke, vse pa so bile žal neuspešne že v prvem kolu. V četrtfinalu dvojic je nastopila Pia Lovrič, medtem ko je Andreja Klepač ostala brez nastopa. "Zelo mi je žal, da nisem mogla igrati pred domačimi navijači. Partnerka je namreč tik pred nastopom odpovedala dvoboj zaradi bolezni. Tako sem ostala brez domačega turnirja. Res sem si želela nastopiti. Turnir smo sicer organizirali četrto leto zapored. Veseli smo bili, da je bilo na finalnem dvoboju toliko gledalcev. Se že veselimo novega turnirja," je povedala Klepač.

ITF, W75 Murska Sobota Open:

Finale:
Daria Snigur (Ukr) : Greet Minnen (Bel) 6:3, 6:2;

Slovenski nastopi v 1. krogu:
Pia Lovrič (Slo) : Jessika Ponchet (Fra) 2:6, 5:7;
Kristina Novak (Slo) : Gabriela Knutson (Češ) 6:0, 6:7(2), 3:6;
Alja Senica (Slo) : Radka Zelnickova (Svk) 3:6, 4:6;

ATP 250, Marakeš (612.620 evrov):

1. krog:
Taha Baadi (Mar) : Aleksandar Vukic (Avs) 6:2, 3:6, 6:1;
Karim Bennani (Mar) : Quentin Halys (Fra) 6:4, 6:7 (5), 6:2;

WTA 250, Bogota (247.418 evrov):

1. krog:
Katarzyna Kawa (Pol) : Carole Monnet (Fra) 6:1, 6:0;

WTA 500, Charleston (2,08 milijona evrov):

1. krog:
Dajana Jastremska (Ukr) : Anastazija Zaharova (Rus) 7:5, 6:2;
Julija Putinceva (Kaz) : Lulu Sun (NZl) 7:6 (6), 6:2;
Katie Volynets (ZDA) : Eva Lys (Nem) 5:7, 6:2, 6:0.

