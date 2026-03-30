"Na žalost sem jaz kriv za vse," je govoril legendarni Goran Ivanišević, potem ko je bilo govora o njegovem sinu Emanuelu. Legendarni Splitčan pa je razkril tudi nekaj drugih stvari, dotaknil pa se je tudi Novaka Đokovića.

Gorana Ivaniševića, nekdanjega vrhunskega teniškega igralca, ni treba posebej predstavljati. Imel je namreč izjemno teniško kariero, prav tako pa se je izkazal tudi v trenerski vlogi. Sploh ko je uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem, enim najboljših igralcev vseh časov.

Goran Ivanišević in Novak Đoković sta dolgo uspešno sodelovala. Foto: Reuters

Ne odpisati Novaka Đokovića

Ena izmed tem pogovora za srbski Sportklub je bil tudi Beograjčan, ki ima v svoji vitrini 24 lovorik za grand slam. Nekateri ga počasi že odpisujejo, Ivanišević pa zagotovo še ne. "Poslušam razne tako imenovane teniške strokovnjake in vedno ga nekdo odpisuje. Ne vem, ali ti ljudje sploh gledajo in razumejo tenis. Đokovića žene to, da ima rad tenis, da je rad na igrišču, da rad tekmuje in zmaguje. Slišal sem tudi, da namerava igrati vse do olimpijskih iger, do katerih je še kar nekaj časa … On bo vedno pri vrhu. Poglejmo, koliko na koliko turnirjih je igral lani, pa je vseeno tretji na svetu," je bil iskren o svojem nekdanjem varovancu.

Sina ne bi mogel nikoli trenirati. Foto: Guliverimage S sinom ne bi mogel sodelovati

Če zna Ivanišević voditi in svetovati najboljšim igralcem tega sveta, pa to nikakor ne velja za njegovega sina Emanuela, ki je šel po očetovih stopinjah in se skuša prebiti med najboljše. Ivanišević je razkril, da je za vse kriv prav on in da zdaj ve, kako je bilo njegovemu očetu, ko je sam treniral tenis. Ivanišević je bil znan kot igralec s tankimi živci, pod to napetostjo pa je pogosto lomil loparje.

"Gledal sem ga že prej, pa tudi prejšnji teden v Zadru. Na žalost sem jaz kriv za vse … Za oblak, za napačen odskok, za vse … Ampak dobro, tako je. Odlično se razvija, gre svojo pot in moram reči, da sem ponosen, da je podpisal za eno najboljših univerz v Ameriki, Lake Forest College, kamor odhaja konec avgusta. Pritiska ni, jaz sem mu le podpora. Da bi ga treniral … To je zelo težko. Preveč je čustev, nisi ne oče ne trener, na koncu izpadeš nekaj tretjega, tega pa ne želim."

Arthur Fils je po njegovem mnenju eden najbolj talentiranih igralcev. Foto: Reuters

Dela z izjemnim mladim igralcem

Pred kratkim je 54-letni Ivanišević začel sodelovati s francoskim igralcem Arthurjem Filsom, ki v zadnjem času kaže zelo dobre teniške predstave in je trenutno 31. igralec sveta. Goran meni, da je njegov varovanec trenutno eden najbolj talentiranih igralcev in da je prihodnost tenisa, saj je bil pred poškodbo že 14. igralec sveta.

"Vidim ga med prvimi petimi igralci na svetu, saj gre za izjemnega igralca. Kdaj bo to dosegel? Upam, da kmalu. Gre za projekt, ki mi je zelo všeč, saj prvič delam s tako mladim igralcem in to je bila vedno moja želja. Je zanimiv igralec, všeč mi je tudi njegov slog igre. Seveda je še nekaj stvari, ki jih mora izboljšati, a za zdaj dobro kaže."

