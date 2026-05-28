"Vse skupaj je precej na robu," priznava komaj 18-letni Žiga Lin Hočevar, eden največjih slovenskih talentov v slalomu na divjih vodah, ki ima te dni precej pestre dneve. Ljubljančan bo namreč dobesedno iz mature hitel na prizorišče svetovnega pokala v Tacnu, kjer se bo spet poskušal zavihteti na najvišja mesta. Tam pa bo tekmovala tudi njegova sestra Eva Alina Hočevar, ki je sposobna doseči vrhunske rezultate.

Medtem ko bodo njegovi vrstniki ta konec tedna trepetali predvsem zaradi mature, bo Žiga Lin Hočevar nekaj ur po izpitu tekmoval na znamenitih brzicah Tacna. Pestre dneve je imel že prej, saj so njegovi dnevi trenutno zapolnjeni le s treningom in učenjem. Še najbolj napet urnik bo imel v soboto, ko ga čaka izpit, nato pa še tekma v kanuju enosedu.

Sobota bo zanj zelo napeta, a ne toliko zaradi tekmovanja samega, ampak zaradi mature, ki jo piše pred tem. Foto: Aleš Fevžer

Po maturi bo imel le dobro uro za pripravo na štart

"Sobota bo še posebej naporna. Ob 8.28 moramo biti v šoli, ob devetih začnemo pisati, ob 11.20 oziroma 11.30 pa bo konec. Nato se bom odpeljal v Tacen in imel približno uro do uro in pol časa, da se pripravim na tekmo. Ampak kaj naj rečem. Enkrat je treba tudi to dati čez. Je pa res, da je vse skupaj precej na robu. Predvsem so zdaj večeri zelo pestri," je hitel razlagati najstnik, ki je priznal, da bi si včasih doma zaslužil kakšno zaušnico, da bi ga malo bolj spravili v red. "Ampak ko prideš po treningu ves utrujen domov, je res težko še dve ali tri ure sedeti za knjigami. Drugače sem kar discipliniran, ker vem, da je treba to narediti."

"Pridite v Tacen pogledat, ali mi bo uspelo"

V teh dneh si bo skušal predvsem dopovedati, da naporen urnik in šolske obveznosti ne bodo vplivali na njegove vožnje. Ob tem se tudi sam sprašuje, ali je sposoben ob takšnem načinu življenja in pritisku pokazati najboljše vožnje.

"Kar se tiče šole, se mi zdi, da sem pripravljen. Kar se tiče veslanja, se mi zdi, da sem tudi pripravljen, saj veslam zelo dobro. Na treningih določene stvari odpeljem tako dobro kot še nikoli prej. Tudi prve tekme kažejo, da sem konstanten. Tako da mislim, da sem na zelo dobri poti. Je pa vprašanje, kako bom vse skupaj uskladil. Bomo videli. Zagotovo bo zelo zanimivo in pestro, ampak jaz verjamem vase. Pridite v Tacen pogledat, ali mi bo uspelo. Na maturo vas malo težje povabim, v Tacen pa zagotovo," se je pošalil naš sogovornik.

Žal mu je za nastop v kajaku "Joj, zakaj nisi tega pokazal že na izbirnih tekmah?" Foto: Ana Kovač

Žiga Lin je lani v Tacnu zablestel v kajaku, ko se je zavihtel na drugo mesto. Letos te možnosti ne bo imel, saj je v kajaku ostal pred vrati reprezentance. Tako ga v letošnji sezoni čaka "samo" dvojni program. Tekmoval bo v kanuju enosedu in kajak krosu. Mu je kaj žal, da ne bo mogel iti na start kajaka?

"Da, seveda. Še vedno treniram tudi kajak in vsak teden opravim nekaj treningov v tej disciplini. Ravno včeraj (torek, op. p.) sem veslal in določene stvari odpeljal tako dobro, da sem si ob vsaki dobri vožnji mislil: "Joj, zakaj nisi tega pokazal že na izbirnih tekmah?" Tam sem enostavno veslal preveč zadržano. Vem, da bi lahko pokazal več, je bila pa raven res zelo visoka."

"Ampak vem, da bi lahko tudi zmagal na svetovnem pokalu v Tacnu. Kdorkoli od nas štirih lahko zmaga. Tako kot sem lani osvojil medaljo, verjamem, da sem letos v kajaku še boljši. Žal se ni izšlo, zato sem zdaj osredotočen predvsem na kanu in kros."

Kaj bo konec tedna najbolj pomembno?

Žiga Lin pri napovedih pred tekmo nikoli ni bil skromen. Vedno je odkrito govoril o svojih ciljih, a tokrat je bil njegov odgovor nekoliko drugačen, morda za poznavalce tega športa celo presenetljiv. Ko smo ga vprašali, kaj bo konec tedna najbolj pomembno, da bi lahko prišel do vrhunskih rezultatov, nam je odgovoril:

"Da naredim maturo (smeh, op. p.). Mislim, da jo moram uspešno opraviti, potem pa bom imel več časa, da se še bolj posvetim športu. Še vedno se vsak dan učim kot vsak drug srednješolec. Se pa tudi kakšne medalje zagotovo ne bi branil."

Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta zelo povezana in večino treningov opravita skupaj. Foto: Osebni arhiv Kaj pa njegova sestra?

Žiga Lin je v preteklih pogovorih večkrat poudaril, kako posebno mesto v njegovem življenju ima sestra Eva Alina. Vidi se, da sta zelo povezana. Medtem ko je Žiga v svojih odgovorih zelo neposreden, je Eva Alina pravo nasprotje. V svojih odgovorih je bolj preudarna in malce bolj previdna, a se ob tem dobro zaveda, česa je sposobna.

Na koncu šteje dobra vožnja

Spomnimo, Eva Alina je lani v Tacnu naravnost zablestela, potem ko se je v kajaku in kajak krosu zavihtela na drugo mesto. Da si želi medalje tudi letos, ne skriva. "Zdi se mi, da ne bi bila ravno zadovoljna s slabšim rezultatom. Na koncu pa največ šteje, kako bom sama odpeljala vožnjo. Če bom zadovoljna s svojo predstavo in bo to dovolj za peto mesto, potem bo pač to peto mesto. Ampak glede na to, kako trenutno veslam in kako sem veslala v zadnjem mesecu, verjamem, da sem sposobna zelo dobrega rezultata," je jasno svoje cilje predstavila Hočevar.

Ni ji vseeno

24-letna divjevodašica priznava, da ji na štartu niti malo ne bo lahko in da bo veliko stresa in živcev. Še posebej po zadnjih treningih jo malo stisne, ko se ob tem zaveda, da bo šlo čez en dan zares.

"Vem, da bom na štartu živčna. In vem, da mi bodo, ko se bom spustila čez slavno tacensko zapornico in bom videla polne tribune, šle kocine pokonci. Ampak zavedam se tudi, da je to povsem normalno. To se zgodi vsem in to moram obrniti sebi v prid. Če tega ne bi čutila, bi pomenilo, da mi je vseeno, vem pa, da mi ni. Upam, da sem naredila dovolj tudi na področju mentalne priprave, da bom sposobna ta stres nadzorovati in ostati osredotočena na svoje veslanje ter na to, kar moram narediti v čolnu."

ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah – Ljubljana, Tacen 2026 Petek, 29. 5. 2026 Ura Program 11:45 Kvalifikacije K1M 13:20 Kvalifikacije K1Ž 15:30 Finale K1M, K1Ž 17:00 Podelitve Sobota, 30. 5. 2026 Ura Program 11:15 Kvalifikacije C1Ž 12:15 Kvalifikacije C1M 14:30 Finale C1M, C1Ž 16:10 Podelitve Nedelja, 31. 5. 2026 Ura Program 09:45 Kajakaški kros individualno 13:55 Kajakaški kros – tekme na izpadanje 16:20 Podelitve Dodaten program Petek dopoldan Program za otroke – predstava Foksi in olimpijski zaklad Sobota popoldan 30 let prve slovenske kajakaške olimpijske kolajne

Podelitev kolajne ekipi K4 Mix s svetovnega prvenstva v sprintu leta 2024

