Gael Monfils Roland Garros OP Francije

Torek, 26. 5. 2026, 11.44

Gael Monfils je igral zadnji dvoboj na OP Francije #video

Gael Monfils | Gael Monfils je nekaj besed namenil svoji ženi na tribuni. | Foto Reuters

"Brez nje me morda danes zvečer sploh ne bi bilo tukaj," je v čustvenem nagovoru povedal Gael Monfils, francoski teniški igralec, ki je v ponedeljek zvečer na OP Francije igral svoj zadnji teniški dvoboj.

V ponedeljek zvečer je bilo na osrednjem igrišču Roland Garrosa zelo čustveno. Svoj zadnji dvoboj na OP Francije je namreč odigral Gael Monfils, ki je že pred časom sporočil, da je to njegova zadnja sezona v športni karieri. Na tribunah ga je spremljala tudi njegova žena Elina Svitolina, prav tako vrhunska teniška igralka, ki pa ob besedah svojega moža ni ostala ravnodušna. Premagale so jo solze.

Gael Monfils je po skoraj tri ure in pol dolgem dvoboju proti Hugu Gastonu zadnjič zapustil igrišče Philippe Chatrier kot profesionalni igralec. Ob tem so mu organizatorji pripravili posebno slovesnost, pozdravili pa so ga tudi nekateri nekdanji francoski igralci. Monfils je skoraj dve desetletji navduševal teniške navijače. Svoj največji uspeh na Roland Garrosu je dosegel leta 2008, ko se je prebil do polfinala.

Elina Svitolina je svojega moža spremljala na tribunah. | Foto: Reuters

"Ves čas si me podpirala"

Še najbolj ganljiv je bil trenutek, ko se je 39-letni Francoz zahvalil svoji družini. Posebne besede je namenil prav Svitolini, s katero sta par od leta 2018, leta 2021 pa sta se poročila. "Rad bi se zahvalil svoji ženi. Brez nje me morda danes zvečer sploh ne bi bilo tukaj. Skupaj sva že osem čudovitih let. Ves čas si me podpirala, me dvigovala in ljubila. Dala si mi največje darilo … Najino hčerko. Ljubim te," je pred nabito polnimi tribunami povedal Monfils.

Elina Svitolina še vedno igra vrhunski tenis. Pravzaprav je prišla v Pariz z najboljšo mogočo popotnico, potem ko je zmagala na turnirju v Rimu. Uspešna je bila že v prvem krogu, ko je v treh nizih premagala Madžarko Anno Bondar.

