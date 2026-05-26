Že v prvem krogu izpadel Medvedjev, Sinner zanesljivo naprej

V moškem delu teniškega OP Francije je tretji dan prvič na igrišče stopil trenutno najbolj vroči igralec na turneji, Jannik Sinner. Nepostavljenega Clementa Taburja je po dobrih dveh urah igre premagal s 6:1, 6:3 in 6:4. Letošnji Roland Garros je že postregel s prvim večjim presenečenjem. V uvodnem krogu je izpadel nekdanji prvi teniški igralec sveta Danil Medvedjev.

Jannik Sinner Foto: Reuters Francoz Clement Tabur in Italijan Jannik Sinner sta odigrala prvi medsebojni obračun, dvoma o favoritu in tudi o zmagovalcu ni bilo. Prvi igralec jakostne lestvice ATP je po dveh urah in 11 minutah igre zmagal s 6:1, 6:3 in 6:4. Tako je Italijan dobil že 30. dvoboj zapored, kar je v tem stoletju uspelo samo še Novaku Đokoviću, Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu. Letos je izgubil le sedem dvobojev. Naloga je zadnje tedne zanj nekaj lažja, saj zaradi poškodbe ne nastopa Carlos Alcaraz, Đoković pa tudi ni več v stari šampionski formi. OP Francije Sinner še ni dobil.

V Parizu 34 stopinj Celzija

Tretji dan glavnega turnirja na Rolandu Garrosu so zaznamovale visoke temperature. Termometri so izmerili 34 stopinj Celzija, kar je bil nov majski rekord v francoski prestolnici. Danila Medvedjeva je s tribun mirila celo njegova žena, ki mu je večkrat povedala, da vsi trpijo zaradi vročine, ne le on na igrišču. Visoke temperature naj bi v Parizu vztrajale do konca tedna.

Adam Walton Foto: Reuters Rusa Danila Medvedjeva, osmega nosilca, je izločil Avstralec Adam Walton, 97. igralec sveta, ki je prejel posebno povabilo za nastop na turnirju. V razburljivem dvoboju na igrišču Suzanne Lenglen je favorizirani Rus izgubil po treh urah in 23 minutah igre, z 2:3 v nizih.

30-etni Medvedjev je znova dokazal, da je peščena podlaga njegova najmanj priljubljena. V svojem desetem nastopu na Roland Garrosu je sedmič izgubil v prvem krogu. 27-letni Avstralec je napredoval v drugi krog turnirja za veliki slam z izidom 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Aprila je Medvedjev na mastersu 1000 na pesku v domačem Monte Carlu doživel tudi ponižujoč poraz proti Italijanu Matteu Berrettiniju, ki mu je zavezal dve kravati (6:0, 6:0).

Walton je prvič v karieri premagal igralca iz prve deseterice, v drugem krogu pa se bo pomeril z Američanom Zacharyjem Svajdo (85. na lestvici).

OP Francije, ATP, 3. dan, 1. krog:



Adam Walton (Avs) - Danil Medvedjev (Rus/6) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4;

Alejandro Tabilo (Čil) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:1, 6:3, 6:4;

Zachary Svajda (ZDA) - Alexei Popyrin (Avs) 3:6, 6:3, 7:6 (3), 7:5;

Moise Kouame (Fra) - Marin Ćilić (Hrv) 7:6 (4), 6:2, 6:1;

Matteo Arnaldi (Ita) - Tallon Griekspoor (Niz/29) 6:7 (9), 6:3, 7:6 (6), 6:3;

Valentin Vacherot (Mon/16) - Thomas Faurel (Fra) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (6);

Facundo Diaz Acosta (Arg) - Zhizhen Zhang (Kit) 6:1, 6:4, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč) - Alexandre Muller (Fra) 6:2, 3:0 predaja;

Daniel Vallejo (Par) - Cameron Norrie (VBr/20) 7:6 (7), 2:0 predaja;

Andres Burruchaga Roman (Arg) - Sebastian Baez (Arg) 2:6, 7:5, 6:2, 2:0 predaja;

Learner Tien (ZDA/18) - Cristian Garin (Čil) 6:0, 2:6, 6:0, 6:2;

Jannik Sinner (Ita/1) - Clement Tabur (Fra) 6:1, 6:3, 6:4.