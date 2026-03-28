M. P.

Sobota,
28. 3. 2026,
16.30

Svetovni rekord 242,5 m

Nika Prevc navdušila tudi Benjamina Šeška in Novaka Đokovića

Nika Prevc je s svetovnim rekordom navdušila tudi Novaka Đokovića. | Foto Guliverimage

Nika Prevc je s svetovnim rekordom navdušila tudi Novaka Đokovića.

Foto: Guliverimage

"Čestitke, Nika! Neverjeten dosežek." S temi besedami je za svetovni rekord Niki Prevc čestital Benjamin Šeško. Slovenska skakalka je navdušila tudi Novaka Đokovića.

Sportal Nika Prevc izpostavila, da je bilo pomembno že jutro

Takole je na Instagramu Niki čestital Đoković. | Foto: Takole je na Instagramu Niki čestital Đoković. Celoten športni svet, ne le skakalni, se še kar čudi petkovemu rekordnemu  poletu Nike Prevc v Planici. V drugi seriji treninga je na letalnici bratov Gorišek poletela kar 242,5 metra in s tem popravila svoj svetovni rekord iz lanskega Vikersunda.

"Čestitke, Nika! Neverjeten dosežek," je na Instagramu zapisal nogometaš Manchester Uniteda in slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Mlada slovenska skakalka pa je navdušila tudi najuspešnejšega tenisača vseh časov, Novaka Đokovića. Tudi on je na Instagramu delil posnetek Nikinega skoka. Ob tem se je srbski teniški as veselil še preboja nogometne reprezentance Bosne in Hercegovine v finale dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP 2026. 

Dan pozneje je Nika Prevc zmagala še na sploh prvi tekmi skakalk na planiški letalnici. Poletela je 228,5 metra in 221 metrov. To je bila njena 40. zmaga v karieri.

Lani je v Planici moški svetovni rekord poletel njen starejši brat Domen Prevc, ki je pristal pri 254,5 metra. Oba svetovna rekorda sta torej zdaj doma, v naši Planici.

Niki Prevc je za rekordni polet čestital tudi Benjamin Šeško, ki zaradi poškodbe ne bo nastopil na tekmi z Madžarsko.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.