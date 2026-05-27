A. Ž.

27. 5. 2026,
19.15

V Aziji se vzpenja nova vojaška supersila

Japonski vojaki leta 1983 | Po porazu v drugi svetovni vojni se je Japonska oprijela pacifizma, zaradi spremenjenih varnostnih razmer po svetu in v najbližji japonski soseščini pa bo Japonska začela krepiti svojo vojsko. Na fotografiji: pripadnika japonske vojske oziroma japonskih samoobrambnih sil leta 1983. | Foto Guliverimage

Po porazu v drugi svetovni vojni se je Japonska oprijela pacifizma, zaradi spremenjenih varnostnih razmer po svetu in v najbližji japonski soseščini pa bo Japonska začela krepiti svojo vojsko. Na fotografiji: pripadnika japonske vojske oziroma japonskih samoobrambnih sil leta 1983.

Foto: Guliverimage

Zaradi vojaške krepitve Kitajske in Severne Koreje ter vse bolj negotove ameriške vloge varuha mednarodne stabilnosti je začela Japonska vse bolj krepiti svoje vojaške zmogljivosti. Japonska bo v prihodnje svoje sodobno orožje, obstoječe in tisto, ki ga šele razvija, tudi prodajala v tujino.

Po porazu v drugi svetovni vojni je Japonska morala dovoliti ameriška oporišča in sile na svojih tleh, s čimer se je japonsko otočje spremenilo v velikansko letalonosilko.

Stari časi so minili: Japonci se morajo zanesti nase

V zameno so ZDA Japonski dovolile, da se zateče pod njihov jedrski dežnik, medtem ko je svoje industrijsko znanje namenjala avtomobilom in potrošniški elektroniki namesto dragi obrambi.

Vedno več Japoncev zdaj ugotavlja, da so ti časi mimo. Novi svet 20. let 21. stoletja je namenjen državam, ki se same znajdejo, saj Amerika postaja vse manj stabilen mednarodni varuh, mednarodne institucije, kot so Nato, EU in zlasti ZN, pa se trudijo ohraniti pomembnost.

Japonska krepi svojo vojsko in vojaško proizvodnjo

Ker Kitajska uveljavlja svoje regionalne interese, Severna Koreja pa izpopolnjuje svojo tehnologijo jedrskega orožja, mora Japonska storiti več kot le upati, da bi ameriški predsednik v primeru stiske branil Japonsko, piše Christopher Harding v britanskem mediju Unherd.

Sanae Takaiči, ki je postala japonska premierka oktobra lani, se je odmaknila od dolgoletnega japonskega pacifizma. Njena administracija si prizadeva za spremembo ustave in podvojitev obrambnih izdatkov na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Japonska vlada je tudi odpravila omejitev izvoza obrambne opreme in odobrila prodajo orožja najbližjim japonskim varnostnim partnerjem.

Japonska bo tako vedno večji delež bruto domačega proizvoda (BDP) namenila za obrambo države. Razvoj japonskega obrambnega sektorja je dolgoročen projekt. Toshiba in Mitsubishi Electric sta že napovedala, da bosta zaposlila nove ljudi.

Japonska kot novi veliki izvoznik orožja

Japonska bo tudi odpravila omejitve glede prodaje orožja in vojaške opreme v tujino. V prihodnosti bodo države, s katerimi ima Japonska sporazum o prenosu obrambne opreme in tehnologije (seznam 17 držav vključuje tudi ZDA, Veliko Britanijo in Avstralijo, ne pa Tajvana), lahko uporabljale japonske rakete, brezpilotne letala, reaktivna letala, fregate ter sčasoma tudi tirne oziroma elektromagnetne topove in lasersko orožje, ki so trenutno v razvoju.

Laserji, kakršne so v zadnjih tednih preizkusili na eksperimentalnem plovilu Asuka, veljajo za sveti gral stroškovno učinkovite obrambe pred roji poceni brezpilotnih letalnikov, piše Harding.

Tokio na noge postavlja japonsko CIO

Japonska bo tudi reformirala japonske obveščevalne službe in jih centralizirala. Japonski parlament je tako aprila letos ustanovil Nacionalni obveščevalni urad, ki je že dobil ime japonska CIA.

Pojavljajo pa se že kritike sprememb, ki končujejo 80 let japonskega pacifizma. Harding tako piše o strahovih, da bodo obveščevalne službe lahko ogrožale spoštovanje ustavnih pravic, izgradnja donosne obrambne industrije, ki bo močno odvisna od izvoznih pogodb, pa predstavlja tveganje, da bodo japonsko zunanjo politiko oblikovale klike, ki bodo delovale v mračni poltemi.

