Veronika Erjavec Arina Sabalenka WTA teniški globus

WTA lestvica (30. marec 2026)

Arina Sabalenka z naskokom prva, najboljša Slovenka Veronika Erjavec na robu stoterice

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka ostaja na vrhu svetovne jakostne teniške lestvice. | Foto Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka je ostala na vrhu teniške lestvice WTA, potem ko je osvojila turnir v Miamiju. Nekaj manj kot 3000 točk zaostaja Kazahstanka Jelena Ribakina, medtem ko je na tretje mesto napredovala Američanka Coco Gauff. Od Slovenk je najvišje Veronika Erjavec na 100. mestu.

Carlos Alcaraz
Sportal Prednost Alcaraza kopni, Đoković padel na četrto mesto

Arina Sabalenka ima po naslovih v Indian Wellsu in Miamiju na vrhu razpredelnice 11.025 točk, sledi pa ji Jelena Ribakina z 8108. Poljakinja Iga Swiatek, ki išče novega trenerja po koncu sodelovanja z Wimom Fissettom, je zdrsnila na četrto mesto za Coco Gauff.

Med deseterico je prišlo še do ene spremembe, potem ko je Ukrajinka Elina Svitolina napredovala z osmega na sedmo mesto, za njo je zdaj Italijanka Jasmine Paolini.

Od Slovenk je najvišje ostala Veronika Erjavec, ki je 100. igralka sveta. Na zadnjem turnirju serije WTA 125 v Dubrovniku jo je v četrtfinalu ustavila rojakinja Tamara Zidanšek.

Slednja je po še četrti letošnji zmagi na medsebojnih obračunih proti Erjavec nato izpadla v polfinalu, na lestvici pa napredovala za tri mesta in je zdaj 127. Med obema je še Kaja Juvan, ki je zdrsnila na 104. mesto.

V Dubrovniku je dobro nastopila tudi Polona Hercog in izpadla v četrtfinalu. S tem je na lestvici pridobila 33 mest in je zdaj 270.

Lestvica WTA (30.  marec):

  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        11.025
  2.   (2) Jelena Ribakina (Kaz)          8108
  3.   (4) Coco Gauff (ZDA)               7278
  4.   (3) Iga Swiatek (Pol)              7263
  5.   (5) Jessica Pegula (ZDA)           6243
  6.   (6) Amanda Anisimova (ZDA)         6180
  7.   (8) Elina Svitolina (Ukr)          3965
  8.   (7) Jasmine Paolini (Ita)          3907
  9.   (9) Victoria Mboko (Kan)           3531
 10.  (10) Mira Andrejeva (Rus)           3121
...
100.  (91) Veronika Erjavec (Slo)          786
104.  (98) Kaja Juvan (Slo)                762
127. (130) Tamara Zidanšek (Slo)           610
270. (303) Polona Hercog (Slo)             252
379. (382) Dalila Jakupović (Slo)          162
...

