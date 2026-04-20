B. B.

20. 4. 2026
7.31

teniški globus WTA ATP Emma Raducanu

Veliko vprašanje glede Raducanu

Kaj se dogaja z Emmo Raducanu? Vse več je skrbi.

Emma Raducanu | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kdaj se bo vrnila Emma Raducanu, ena najpopularnejših teniških igralk na turneji? To je vprašanje, ki si ga postavlja marsikdo, in ni znano, ali Britanka sploh uživa v tem, kar dela.

Emma Raducanu, trenutno 29. igralka sveta, ni igrala že vse od 9. marca, potem ko je v Indian Wellsu doživela boleč poraz proti Amandi Anisimovi. Britanka naj bi februarja staknila virus in očitno se od takrat še ni uspela pobrati. Razkrila je, da zaradi tega ni mogla trenirati med sezono in vse večja so namigovanja, da bi lahko izpustila celotno sezono na pesku, vključno z OP Francije, turnirjem za grand slam.

Raducanu je zablestela z zmago leta 2026 na OP ZDA, a je tista zmaga vse bolj oddaljen spomin in mnogi se sprašujejo, ali se po petih letih neprestanih poškodb in menjavi trenerjev lahko še vrne na najvišjo teniško raven. Zdi se, da ji svetujejo, naj počiva, ampak verjetno si sama želi igrati in s tem ohraniti točke na lestvici WTA.

" Včasih pa se vprašam, ali sploh uživa v tem, kar počnem, saj včasih ne deluje tako."

Ali sploh še uživa?

O tem je za Tennis365 spregovorila britanska teniška komentatorka Gigi Salmon, ki tudi sama nima povsem jasne slike, kaj se dogaja z nekdaj deseto igralko sveta.

"Če ji uspe najti stabilnost, o čemer govorimo že dolgo, ima vse možnosti za dobro sezono. Če pravi, da ne želi trenerja za polni delovni čas in ji ustreza sodelovanje z Markom Petcheyjem, potem je to zanjo dobro. Včasih pa se vprašam, ali sploh uživa v tem, kar počne, saj včasih ne deluje tako," je bila iskrena Salmon.

Emma Raducanu je vseskozi pod drobnogledom javnosti.

Ob tem je poudarila, da si ne more predstavljati, v kakšnem položaju je 23-letna igralka, saj je vseskozi pod pritiskom in drobnogledom javnosti, zato meni, da bi ji pomagalo, če bi lahko bila bolj sproščena in bolj uživala. "Težko si predstavljam, kako je biti ves čas pod žarometi javnosti. Ima namreč nekaj več. Nekaj, ki presega tenis, in s tem se je verjetno zelo težko spopadati."

Veliko vprašanje je, kaj se bo v bližnji prihodnosti dogajalo z Emmo Raducanu, a če se kmalu ne bo vrnila na igrišča, bi se lahko še bolj oddaljila od vrhunskega tenisa. Spomnimo, da se je pred časom že soočala s poškodbami in je bila kar nekaj časa odstotna z igrišč.

Niti Novaka Đokovića ne bo.

Še enkrat več se kaže krutost vrhunskega tenisa, kar 17 odpovedi

Mlada Britanka pa ni edina, ki je morala odpovedati turnir v Madridu. Vse bolj se kaže, kako naporen in krut je vrhunski tenis. Po zadnjih podatkih, ki krožijo po spletu, bo v ženski in moški konkurenci manjkalo kar 17 igralk in igralcev, med njimi sta tudi Carlos Alcaraz in Novak Đoković.

Moške odpovedi
Carlos Alcaraz
Novak Djokovic
Taylor Fritz
Holger Rune
Sebastian Korda
Giovanni Mpetshi Perricard
Arthur Cazaux
Kamil Majchrzak

Ženske odpovedi
Emma Navarro
Emma Raducanu
Maya Joint
Sara Bejlek
McCartney Kessler
Barbora Krejcikova
Sonay Kartal 
Varvara Gracheva
Veronika Kudermetova

