Slabe novice iz Nemčije

Nemška vlada je danes napoved rasti nemškega BDP za letos znižala z 1,0 na 0,5 odstotka. Kot razlog je navedla posledice vojne v Iranu, med drugim zvišanje cen energije in surovin.

"Za letos pričakovano gospodarsko okrevanje bodo znova zavrli zunanji geopolitični šoki," je po navedbah DPA dejala nemška gospodarska ministrica Katherina Reiche.

Težava je predvsem vojna v Iranu

Dodala je, da je vojna v Iranu pognala cene energije in surovin v višave, kar bo obremenilo gospodinjstva in zvišalo stroške nemškega gospodarstva.

Za leto 2027 je vlada napovedala 0,9-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP). Ob tem je opozorila, da bo gospodarska aktivnost odvisna od tega, kako se bo odvijal konflikt na Bližnjem vzhodu.