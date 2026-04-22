Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
22. 4. 2026,
16.18

44 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
BDP Evropa gospodarstvo Vojna v Iranu Nemčija

Sreda, 22. 4. 2026, 16.18

44 minut

Slabe novice iz Nemčije

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nemčija | Za leto 2027 je nemška vlada napovedala 0,9-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP). Ob tem je opozorila, da bo gospodarska aktivnost odvisna od tega, kako se bo odvijal konflikt na Bližnjem vzhodu. | Foto Pixabay / FelixMittermeier

Za leto 2027 je nemška vlada napovedala 0,9-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP). Ob tem je opozorila, da bo gospodarska aktivnost odvisna od tega, kako se bo odvijal konflikt na Bližnjem vzhodu.

Foto: Pixabay / FelixMittermeier

Nemška vlada je danes napoved rasti nemškega BDP za letos znižala z 1,0 na 0,5 odstotka. Kot razlog je navedla posledice vojne v Iranu, med drugim zvišanje cen energije in surovin.

"Za letos pričakovano gospodarsko okrevanje bodo znova zavrli zunanji geopolitični šoki," je po navedbah DPA dejala nemška gospodarska ministrica Katherina Reiche.

Težava je predvsem vojna v Iranu

Dodala je, da je vojna v Iranu pognala cene energije in surovin v višave, kar bo obremenilo gospodinjstva in zvišalo stroške nemškega gospodarstva.

Za leto 2027 je vlada napovedala 0,9-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP). Ob tem je opozorila, da bo gospodarska aktivnost odvisna od tega, kako se bo odvijal konflikt na Bližnjem vzhodu.

BDP Evropa gospodarstvo Vojna v Iranu Nemčija
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

