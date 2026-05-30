Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
15.55

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ritmična gimnastika Darja Varfolomeev evropsko prvenstvo Bolgarija Nemčija

Sobota, 30. 5. 2026, 15.55

1 ura, 21 minut

Evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki, Bolgarija

Darja Varfolomeev olimpijski in svetovni kroni dodala še evropsko

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Darja Varfolomeev | Nemka je svoj vzpon začela na svetovnem prvenstvu 2023, kjer je osvojila pet od petih možnih naslovov. | Foto Reuters

Nemka je svoj vzpon začela na svetovnem prvenstvu 2023, kjer je osvojila pet od petih možnih naslovov.

Foto: Reuters

Darja Varfolomeev je na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki po olimpijski zmagi v Parizu in dveh svetovnih naslovih v mnogoboju danes v bolgarski Varni prvič osvojila še evropsko krono. Nemka je zmagala pred domačinko Stiliano Nikolovo, tretja je bila Ukrajinka Tajsija Onofričuk.

Nemka je svoj vzpon začela na svetovnem prvenstvu 2023, kjer je osvojila pet od petih možnih naslovov, v Parizu 2024 je postala olimpijska prvakinja, kar ji je prineslo tudi prestižen naslov nemške športnice leta. Lani na SP v Riu pa je osvojila štiri posamične naslove – v mnogoboju ter finalih z žogo, kiji in trakom – ter ekipnega z Nemčijo.

Tekmovalno sezono začela v Ljubljani

Letošnjo sezono je 19-letnica tekmovalno začela marca v Ljubljani na turnirju MTM Narodni dom, kjer je tudi premierno predstavila novi sestavi s kiji in trakom. MTM ji je služil kot odskočna deska za sezono z vrhuncem na jesenskem SP v domačem Frankfurtu.

Očitno je bil ljubljanski uvod dobra poteza, ki jo je prvič v karieri popeljala še do naslova evropske prvakinje v mnogoboju. Zmago je zapečatila z atraktivno sestavo prav s kiji, za katero je prejela tudi najvišjo oceno tekmovanja (31,000). Skupno je Varfolomeev danes zbrala 120,850 točke, Nikolova je za njo zaostala za 1,4 točke, Onofričuk na tretjem mestu pa že za tri.

Letošnjo sezono je 19-letnica tekmovalno začela marca v Ljubljani na turnirju MTM Narodni dom, kjer je tudi premierno predstavila novi sestavi s kiji in trakom. | Foto: Reuters Letošnjo sezono je 19-letnica tekmovalno začela marca v Ljubljani na turnirju MTM Narodni dom, kjer je tudi premierno predstavila novi sestavi s kiji in trakom. Foto: Reuters

Na prvenstvu je v kvalifikacijah nastopila tudi 16-letna Slovenka Dora Valant in nastope končala na 56. mestu.

Danes prvi nastopi v Varni čakajo tudi tekmovalke v skupinskih sestavah, med katerimi bodo po sedmih letih spet tudi Slovenke. Razplet kvalifikacij bo znan zvečer.

Dora Valant
Sportal Dora Valant na EP le delno izpolnila lastne želje
Dora Valant
Sportal Komaj 16-letna Slovenka debitirala na evropskem prvenstvu
Alja Ponikvar
Sportal Slovenke tik pred zdajci ostale brez najboljše
ritmična gimnastika Darja Varfolomeev evropsko prvenstvo Bolgarija Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.