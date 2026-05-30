Darja Varfolomeev olimpijski in svetovni kroni dodala še evropsko

Darja Varfolomeev je na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki po olimpijski zmagi v Parizu in dveh svetovnih naslovih v mnogoboju danes v bolgarski Varni prvič osvojila še evropsko krono. Nemka je zmagala pred domačinko Stiliano Nikolovo, tretja je bila Ukrajinka Tajsija Onofričuk.

Nemka je svoj vzpon začela na svetovnem prvenstvu 2023, kjer je osvojila pet od petih možnih naslovov, v Parizu 2024 je postala olimpijska prvakinja, kar ji je prineslo tudi prestižen naslov nemške športnice leta. Lani na SP v Riu pa je osvojila štiri posamične naslove – v mnogoboju ter finalih z žogo, kiji in trakom – ter ekipnega z Nemčijo.

Tekmovalno sezono začela v Ljubljani

Letošnjo sezono je 19-letnica tekmovalno začela marca v Ljubljani na turnirju MTM Narodni dom, kjer je tudi premierno predstavila novi sestavi s kiji in trakom. MTM ji je služil kot odskočna deska za sezono z vrhuncem na jesenskem SP v domačem Frankfurtu.

Očitno je bil ljubljanski uvod dobra poteza, ki jo je prvič v karieri popeljala še do naslova evropske prvakinje v mnogoboju. Zmago je zapečatila z atraktivno sestavo prav s kiji, za katero je prejela tudi najvišjo oceno tekmovanja (31,000). Skupno je Varfolomeev danes zbrala 120,850 točke, Nikolova je za njo zaostala za 1,4 točke, Onofričuk na tretjem mestu pa že za tri.

Letošnjo sezono je 19-letnica tekmovalno začela marca v Ljubljani na turnirju MTM Narodni dom, kjer je tudi premierno predstavila novi sestavi s kiji in trakom. Foto: Reuters

Na prvenstvu je v kvalifikacijah nastopila tudi 16-letna Slovenka Dora Valant in nastope končala na 56. mestu.

Danes prvi nastopi v Varni čakajo tudi tekmovalke v skupinskih sestavah, med katerimi bodo po sedmih letih spet tudi Slovenke. Razplet kvalifikacij bo znan zvečer.