R. K.

1. 6. 2026,
19.15

43 minut

podjetništvo sladoled La Popsi Karmen Meze Neža Mlakar

Podjetnica Karmen Meze zapušča La Popsi

Karmen Meze | Foto Karmen Meze/Instagram

Podjetnica Karmen Meze je sporočila, da zapušča podjetje La Popsi, ki sta ga pred desetimi leti ustanovili in vodili skupaj s prijateljico Nežo Mlakar.

Zgodba La Popsi se je začela leta 2016, ko sta prijateljici Karmen Meze in Neža Mlakar dobili idejo o izdelavi sadnih zamrznjenih desertov. Leta 2017 sta v Šenčurju zagnali proizvodnjo, leto kasneje pa sta sodelovali v projektu Štartaj, Slovenija! in svoje izdelke postavili na trgovske police. V naslednjih letih je podjetje svojo ponudbo razširilo in prodrlo na tuje trge. 

Po več kot desetih letih skupne podjetniške poti je Meze na družbenem omrežju Instagram danes sporočila, da se od podjetja poslavlja. 

"Bili sva najboljši prijateljici. Stari 20 in 23 let. Polni idej, sanj in občutka, da je mogoče vse. Napisali sva poslovni načrt, ustanovili podjetje in ga poimenovali La Popsi. Nobena od naju takrat ni vedela, kaj naju čaka. Prišel je Štartaj Slovenija. Prišle so prve trgovine, prvi zaposleni in prve velike zmage. Iz kleti moje babi smo proizvodnjo preselili v Šenčur. Delali dneve, noči in vikende. Se učili sproti. Delali napake. Reševali težave. Praznovali uspehe. Odraščali. Prišla je Avstrija. Potem še druge države… Del proizvodnje smo preselili v Milano. In počasi so se sanje dveh mladih punc začele spreminjati v nekaj veliko večjega," je zapisala Meze in dodala: "V enem izmed intervjujev sva pred leti rekli, da je podjetništvo podobno zakonu. Danes mislim, da je bilo to še bolj res, kot sva takrat razumeli."

Življenje je imelo drugačne načrte

Kot je zapisala, se je zgodilo življenje in z Nežo jima ni uspelo ohraniti vsega, kar sta si želeli. "Vsaka sprememba je sprva boleča, a pogosto šele z nekaj distance vidiš, koliko ti je neko obdobje v resnici dalo. In danes vem, da mi je La Popsi dal več, kot sem si kadarkoli predstavljala. Dal mi je ljudi. Dal mi je prijateljstva. Dal mi je lekcije, ki jih ne bi našla v nobeni šoli. Zato bom za to zgodbo vedno neizmerno hvaležna," je bila čustvena Meze. 

Sporočila je, da še vedno ostaja v podjetništvu, Neži in preostali ekipi pa zaželela, da zgodbo La Popsi uspešno peljejo naprej. 

