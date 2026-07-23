Kepica sladoleda že do 4,5 evra: postaja poletna razvada luksuz?

"Drag kot žafran," so ceno sladoleda v Ljubljani komentirale tri celjske študentke. V središču prestolnice boste za kepico letos odšteli tudi do 4,5 evra, medtem ko se drugod po Sloveniji cene večinoma gibljejo med dvema evroma in 2,5 evra. Preverili smo, koliko stane sladoled v najbolj priljubljenih sladoledarnah in kateri okusi letos najbolj navdušujejo kupce.

Če je bila kepica sladoleda še pred nekaj leti simbol poceni poletnega razvajanja, je danes marsikje že mali luksuz. Kljub vsako leto višjim cenam pa pred večino ponudnikov še vedno stojijo dolge vrste ljubiteljev sladoleda. In koliko boste odšteli za kepico poletne razvade? Razlika med najdražjo in najcenejšo preverjeno kepico je dva evra.

Cena posamezne kepice je najvišja v Cacau, kjer stane 3,5 evra, za posebne okuse je treba odšteti 4,3 evra, za kombinacijo dveh okusov pa do 4,5 evra.

Cacao ponuja sladoled na treh lokacijah po Sloveniji. Foto: Shutterstock

V Romantiki mali sladoled oziroma kombinacija enega ali dveh okusov stane med 3,5 evra in 3,9 evra, največja porcija z največ tremi okusi pa 6,7 evra. Za dodatke, kot sta stopljena čokolada ali premium posip, boste dodatno plačali še 70 centov. V Vigu kepica stane med 3,2 in 3,8 evra, v Zvezdi pa med 3,1 in 3,9 evra. V Kavarni Zvezda v eni sezoni pripravijo približno deset tisoč kilogramov sladoleda. Foto: M. L.

Boste pa le nekaj korakov od Prešernovega trga našli tudi sladoled za 2,5 evra, in sicer v Baru Podmornica. Za primerjavo: v priljubljenih hrvaških Vodicah se cene kepice gibljejo med 1,8 in 3,5 evra, kar pomeni, da je lahko sladoled v središču Ljubljane dražji kot na eni najbolj obiskanih jadranskih destinacij.

Cene kepice sladoleda v Ljubljani:

Cacao: 3,5 evra, dva okusa 4–4,5 evra (kombinacija običajnega ali posebnega okusa), ena kepica posebnega okusa je 4,3 evra

Romantika Foto: Shutterstock Romantika: 3,5–3,9 evra (en okus ali dva okusa), 6,7 evra (trije okusi)

Vigo: 3,2 evra, mešana kepica 3,8 evra

Zvezda: 3,1 evra (klasičen okus), 3,9 evra (poseben okus)

Tromostovje: 3 evre, mešana kepica 3,5 evra

City Cafe, City park: 2,9 evra, dodatek za mešano kepico 0,5 evra

Pr' Lectar: 2,8 evra, premium 3,8 evra

Divine: 2,8 evra

Lolita: 2,6 evra

Bar Podmornica: 2,5 evra Podmornica Foto: M. L. 3,5 evra, dva okusa 4–4,5 evra (kombinacija običajnega ali posebnega okusa), ena kepica posebnega okusa je 4,3 evra3,5–3,9 evra (en okus ali dva okusa), 6,7 evra (trije okusi)3,2 evra, mešana kepica 3,8 evra3,1 evra (klasičen okus), 3,9 evra (poseben okus)3 evre, mešana kepica 3,5 evra, City park: 2,9 evra, dodatek za mešano kepico 0,5 evra2,8 evra, premium 3,8 evra2,8 evra2,6 evra2,5 evra

"Za to ceno kupimo celo banjico"

Za komentar na cene sladoledov smo vprašali tudi nekaj mimoidočih, ki so se sladkali na Tromostovju. Gorenjske študentke Valentina, Nastja in Neli so povedale, da si ga v Ljubljani privoščijo le občasno, "saj lahko za ceno kepice v trgovini kupimo celo banjico". Vrsta čakajočih pred Vigòjem Foto: M. L.

Nemška turista sta povedala, da so cene v Ljubljani opazno višje kot v Mariboru, kjer so okusi primerljivi, a "denarnica tam ostane debelejša".

Družina Hoffman iz Avstrije pa je med čakanjem v vrsti povedala, da "dober sladoled nima cene" in da si je treba sladoled privoščiti v vsakem mestu, "saj je to del turistične izkušnje – ne glede na to, koliko stane".

Drugod po Sloveniji so cene praviloma nižje

Zunaj Ljubljane se cene večinoma gibljejo med dvema evroma in 2,5 evra, odvisno od vrste sladoledov in kombinacij, ki jih izberete.

Mali grof (Celje): 2,50 evra, cena je enaka tudi za kombinacijo dveh okusov

Sladoledarna PiÚ (Maribor): 2,2–2,5 evra (cena je odvisna od okusa)

Sladoled pri Nejcu (Celje): 2,5 evra, premium okus pa 2,8 evra

Berzo (Vrhnika): 2 evra, dva okusa 2,3 evra, 1 liter 15,8 evra

Moletova hiša (Šmarjeta): 2 evra

Napoleon (Logatec): 2 evra (mlečni sladoled), 2,5 evra (sadni), pol kepice 1,2 evra

Pri sladoledarju (Logatec): 2 evra

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Pistacija ostaja nesporna kraljica

Čeprav posamezne sladoledarne razvijajo vedno bolj drzne kombinacije okusov, pistacija tudi letos ostaja eden najbolj priljubljenih okusov. V Cacau pravijo, da trenutno med najbolj priljubljene sodijo vsi okusi, ki vsebujejo pistacijo. Sladolede vsak dan sveže pripravljajo na posameznih lokacijah.

V Kavarni Zvezda, ki sladoled ponuja na petih lokacijah, v eni sezoni pripravijo približno deset tisoč kilogramov sladoleda. Med najbolj priljubljenimi okusi so vanilja, mango, pistacija in čokolada.

V mariborski sladoledarni PiÚ največ zanimanja vzbujajo sestavljeni okusi, kot sta Cubanito (beli rum in temna čokolada) ter Mozart (marcipan in pistacija). Med letošnjimi uspešnicami izpostavljajo še vegansko pistacijo ter malino z belo čokolado.

Tudi pri Sladoledu pri Nejcu v Celju poleg klasike ponujajo številne posebnosti, med njimi kremšnito, baklavo z orehi, Guinnessovo pivo ter pistacijo z malino in belo čokolado. Kljub temu med najbolje prodajanimi ostajajo vanilja, piškotek, pistacija, jagoda in malina, njihova pistacija pa je po besedah lastnikov že vrsto let najbolj priljubljen okus.

V Malem grofu največ gostov izbere grški jogurt s pomarančo in cimetom, zelo iskani pa so tudi sezonski sadni okusi iz svežega sadja. Poudarjajo uporabo mleka lokalnih pridelovalcev, vsi njihovi sladoledi so brez glutena, v ponudbi pa imajo tudi veganske različice ter sladolede brez dodanega sladkorja.

Slovenija sladoleda izvozi več kot štirikrat več, kot ga uvozi

Za konec še zanimiv pogled v številke. Po podatkih statističnega urada se s proizvodnjo sladoleda v Sloveniji ukvarja 62 podjetij. Slovenija je pri sladoledu neto izvoznica – po količini ga izvozi približno 4,4-krat več, kot ga uvozi, po vrednosti pa je izvoz skoraj petkrat večji od uvoza.

Lani je bilo treba za liter sladoleda v trgovini v povprečju odšteti 4,03 evra, za porcijo sladoleda s smetano v gostinskih lokalih pa 7,01 evra. Junija letos so bile povprečne cene sladoleda, ledenih sladic in sorbetov 0,4 odstotka nižje kot leto prej.

Večina sestavin za doma narejeni sladoled dražja

Če bi se priprave lotili doma, bi ugotovili, da se je večina sestavin podražila. Mleko je dražje za 0,3 odstotka, jogurt za 1,1 odstotka, jajca za 4,8 odstotka, najbolj pa zamrznjeno sadje, katerega cena je zrasla za 24,8 odstotka. Po drugi strani se je sladkor pocenil za 10,2 odstotka.

Kljub višjim cenam sladoled očitno še ni postal razvada, ki bi se ji Slovenci želeli odpovedati – za mnoge ostaja nepogrešljiv del poletja. Foto: Shutterstock