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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
3. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
affogato sladoled sladica kava

Petek, 3. 7. 2026, 4.00

6 ur, 31 minut

Affogato je italijanska sladica, ki vas bo osvežila in napolnila z energijo

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Affogato | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Affogato je ena izmed najbolj priljubljenih italijanskih sladic, ki združuje dve stvari, brez katerih si marsikdo ne predstavlja dneva – kremast sladoled in aromatično kavo. Čeprav je pripravljen iz le dveh sestavin, navdušuje s popolnim ravnovesjem med sladkim sladoledom in intenzivnim okusom kave. V vročih poletnih dneh je odlična izbira za vse, ki si želite nekaj lahkega, osvežilnega in hkrati tudi energijskega.

Izvor te poletne osvežilne sladice

Affogato izvira iz Italije, kjer je kultura pitja kave zelo pomemben del vsakdana. Beseda "affogato" v italijanščini pomeni utopljen, saj se vroč espresso prelije čez kepico hladnega sladoleda. Čeprav njegov natančen nastanek ni povsem znan, naj bi sladica nastala v italijanskih kavarnah, kjer so iskali preprost način za združitev dveh priljubljenih klasik v eno sladko razvajanje.

Kako pripraviti najboljši Affogato?

Priprava Affogata je zelo preprosta, vendar prav majhne podrobnosti naredijo veliko razliko. V kozarec ali skodelico položite kepico kakovostnega vanilijevega sladoleda in jo tik pred serviranjem prelijte s sveže pripravljenim espressom. Vroč espresso začne počasi topiti sladoled in ustvari nežno kremasto teksturo, po želji pa lahko dodate tudi koščke temne čokolade, pistacije, lešnike ali ščepec kakava.

Izbira kave je ključna

Pri Affogatu ima kava veliko pomembnejšo vlogo, kot bi si morda mislili, saj je njen okus zelo izrazit. Najboljša izbira je kakovosten espresso z bogato aromo in uravnoteženim okusom, ki ni preveč grenak in ne preblag. Prav kontrast med hladnim, sladkim sladoledom in intenzivno kavo ustvari tisto kombinacijo, zaradi katere je Affogato postal ena izmed najbolj priljubljenih italijanskih sladic po vsem svetu.

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