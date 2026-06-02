Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
2. 6. 2026,
15.07

Osveženo pred

19 minut

ministrica kandidati Ministrstvo za okolje in prostor

Rifelj uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom DZ

Polona Rifelj | Rifelj je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom kot eno glavnih nalog ministrstva v prihodnje izpostavila odpravo birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. | Foto Bor Slana/STA

Kandidatka za ministrico za okolje in prostor v četrti vladi Janeza Janše Polona Rifelj je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom DZ. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo deset poslancev, eden je bil proti. Med razpravo so tudi opozicijski poslanci pozdravili korektno in natančno predstavitev kandidatke.

Rifelj je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom kot eno glavnih nalog ministrstva v prihodnje izpostavila odpravo birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. "Zavzemam se za resor, ki bo deloval z ljudmi in za ljudi. To pomeni hitro tam, kjer je to mogoče in premišljeno tam, kjer gre za trajne posledice za okolje in prostor," je dejala.

Ureditev pravnega položaja na področju ravnanja z odpadno embalažo

Med odprtimi vprašanji ministrstva, ki bodo deležna posebne pozornosti, je omenila ureditev pravnega položaja na področju ravnanja z odpadno embalažo. V luči nedavne odločitve ustavnega sodišča, da predlagani model ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti v zakonu o varstvu okolja, ki predvideva, da je za posamezni tok odpadkov odgovorna ena organizacija, ni v neskladju z ustavo, je napovedala vzpostavitev jasne, zakonite in vzdržne ureditve, ki bo odpravila pravno negotovost.

Med perečimi temami je izpostavila tudi presojo smotrnosti ukinitve koncesij za javno službo urejanja voda. "Cilj je, da izberemo izvedbeni model, ki zagotavlja nadzor države, kakovost, stroškovno učinkovitost in seveda poplavno varnost," je napovedala. Med prednostmi področji je omenila tudi vzpostavitev mreže regijskih centrov za predelavo zemeljskih izkopov sedimentov, naplavin ter komposta v t. i. novo zemljo.

Tudi opozicijski poslanci pozdravili temeljito predstavitev kandidatke

Tako koalicijski kot tudi opozicijski poslanci so v razpravi pozdravili temeljito predstavitev kandidatke za okoljsko ministrico. Poslanka Sara Žibrat (Svoboda) je bila, kot je dejala, pomirjena tudi zato, ker s strani Rifelj ni slišala napadov na nevladnike in ker je ta dejala, da odločitev ne bo sprejemala mimo strokovnih presoj. "S tem polagam upanje v njeno nadaljnje delo," je poudarila. Kot zelo dobro in ambiciozno je predstavitev Rifelj ocenila tudi poslanka Andreja Katič (SD).

Člane odbora je med drugim zanimalo, kako bo pospešitev postopkov na področju umešanja v prostor potekala v praksi, pa tudi usmeritve na področju stanovanjske politike in izgradnje sežigalnic odpadkov. Rifelj je napovedala, da bodo pri postopkih, ki so v pristojnosti okoljskega ministrstva, najprej opravili njihovi celoten pregled, da "končno pridemo iz tega gordijskega vozla".

Kaj je Rifelj povedala o izgradnji sežigalnic?

Glede področja stanovanj pa je poudarila, da zagovarja pospešitev gradnje stanovanj, ki jih prevzema država, a da se ta gradijo tudi zunaj mest in na cenejših gradbenih parcelah. "V kolikor se gradijo v središčih mest, se stroški z neprofitnimi najemninami nikoli ne povrnejo, poleg tega pa obremenjujejo mestna središča," je dejala. Napovedala je tudi iskanje primernih lokacij za gradnjo stanovanj skupaj z lokalnimi skupnostmi.

O izgradnji sežigalnic pa je napovedala, da bodo preučili dozdajšnje aktivnosti glede podelitve koncesij. Pričakuje, da bodo o izgradnji teh objektov državljani odločali tudi na referendumu. "Mislim pa, da je treba izpeljati korektno kampanjo z dejstvi, kar zadeva sežigalnice, kajti ne moremo obremeniti samo enega mesta, kot je Celje, in vseh odpadkov voziti tja," je še ocenila.

