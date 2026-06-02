Najbolje se poljubljajo ti znaki horoskopa

Poljub je veliko več kot le dotik z ustnicami, v sebi skriva čustva, privlačnost in nežnost ter drugi osebi sporoča vse, česar z besedami ne moremo povedati. Astrologi pa so prepričani, da v spominu najdlje ostanejo poljubi, ki jih dobimo od treh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Ko gre za strast, le redko kdo preseže škorpijone. Znani so po intenzivnih čustvih in močni privlačnosti, ki jo vzbujajo v drugih. Njihovi poljubi niso površni ali bežni, ampak vanje vpletejo občutke in energijo, ki jo je težko pozabiti. Škorpijoni se ne zadovoljijo s formalnostjo in polovičnimi čustvi. Ko nekoga poljubijo, želijo ustvariti trenutek, ki bo pustil sled.

Bik

Biki uživajo v nežnosti, dotikih in bližini ter znajo ustvariti občutek varnosti in topline. V njihovih poljubih ni naglice, ker radi uživajo v vsakem trenutku in se popolnoma posvetijo osebi, ki jim veliko pomeni. Prav zaradi te kombinacije nežnosti, pozornosti in iskrene predanosti so njihovi poljubi tako posebni. Delujejo namreč kot znak globoke čustvene povezanosti.

Ribi

Ribe so med največjimi romantiki horoskopa. Njihova domišljija in bogat notranji svet se pogosto odražata tudi v ljubezenskih odnosih. Poljub zanje ni le izraz privlačnosti, temveč tudi način povezovanja na čustveni ravni. Njihovi poljubi delujejo spontano in iskreno, kot da prihajajo naravnost iz srca, zato puščajo vtis edinstvenosti in drugi osebi dajejo občutek, da je cenjena.