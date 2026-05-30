Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
14.55

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
rokomet evropska liga Nemčija Kiel Francija

Sobota, 30. 5. 2026, 14.55

24 minut

Rokomet, evropska liga

Kiel prvi finalist evropske lige

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Rokomet, evropska liga, Kiel | V izenačenem obračunu je odločilni gol šele 19 sekund pred koncem dosegel Šved Eric Johansson. | Foto Guliverimage

V izenačenem obračunu je odločilni gol šele 19 sekund pred koncem dosegel Šved Eric Johansson.

Foto: Guliverimage

Rokometaši nemškega THW Kiela so prvi finalisti letošnje evropske lige. V polfinalu v Hamburgu so z 29:28 (15:12) premagali francoski Montpellier. V drugem polfinalu se bosta ob 15.30 pomerila nemška kluba Melsungen in Flensburg Handewitt.

V izenačenem obračunu je odločilni gol šele 19 sekund pred koncem dosegel Šved Eric Johansson, ki je bil z šestimi goli tudi najbolj učinkovit pri Kielu. Na drugi strani je kar osem golov dosegle Španec David Romeu Balaguer.

Prvi del je pripadel Nemcem, ki so povedli z 12:8 in 15:10, a to Francozov ni ustavilo. Vrnili so se s strnjeno obrambo in v drugem delu poravnali na 16:16 in ušli na dva gola razlike (18:20). Prišlo je do novega zasuka in nemškega vodstva s 27:24, v končnici pa je odločila tudi sreča.

S slovenskega vidika bo še bolj zanimiv drugi obračun, saj Flensburg vodi slovenski trener Aleš Pajović, člana kluba pa sta tudi Blaž Blagotinšek in Domen Novak.

Prvi del je pripadel Nemcem, ki so povedli z 12:8 in 15:10, a to Francozov ni ustavilo. | Foto: Guliverimage Prvi del je pripadel Nemcem, ki so povedli z 12:8 in 15:10, a to Francozov ni ustavilo. Foto: Guliverimage

T - Milan Zupančič
Sportal Poslovila se je legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa
Blaž Janc slovenska rokometna reprezentanca
Sportal Po slavju v Bonifiki tudi jasno opozorilo na stare težave
slovenska rokometna reprezentanca, Uroš Zorman
Sportal Uroš Zorman po novi drami brez odgovora
rokomet evropska liga Nemčija Kiel Francija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.