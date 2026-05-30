Rokometaši nemškega THW Kiela so prvi finalisti letošnje evropske lige. V polfinalu v Hamburgu so z 29:28 (15:12) premagali francoski Montpellier. V drugem polfinalu se bosta ob 15.30 pomerila nemška kluba Melsungen in Flensburg Handewitt.

V izenačenem obračunu je odločilni gol šele 19 sekund pred koncem dosegel Šved Eric Johansson, ki je bil z šestimi goli tudi najbolj učinkovit pri Kielu. Na drugi strani je kar osem golov dosegle Španec David Romeu Balaguer.

Prvi del je pripadel Nemcem, ki so povedli z 12:8 in 15:10, a to Francozov ni ustavilo. Vrnili so se s strnjeno obrambo in v drugem delu poravnali na 16:16 in ušli na dva gola razlike (18:20). Prišlo je do novega zasuka in nemškega vodstva s 27:24, v končnici pa je odločila tudi sreča.

S slovenskega vidika bo še bolj zanimiv drugi obračun, saj Flensburg vodi slovenski trener Aleš Pajović, člana kluba pa sta tudi Blaž Blagotinšek in Domen Novak.

Prvi del je pripadel Nemcem, ki so povedli z 12:8 in 15:10, a to Francozov ni ustavilo. Foto: Guliverimage