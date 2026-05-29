Ljudje, ki vladajo svetu

Lani se je svetovno zasebno finančno premoženje povečalo za 7,4 odstotka. To pomeni, da je bilo povečanje v letu 2025 bistveno višje od stopnje inflacije. Svetovno bogastvo se torej povečuje, a ne za vse. Bogati tako praviloma postajajo vse bogatejši, razkorak med bogatimi in revnimi pa se povečuje.

Skupno svetovno neto premoženje, vključno z realnim premoženjem, znaša 550 bilijonov ameriških dolarjev (473 bilijonov evrov), navaja Poročilo o svetovnem premoženju (Global wealth report 2026), ki ga je izdelalo svetovalno podjetje za management Boston Consulting Group (BCG).

Rast finančnega premoženja večja od rasti inflacije

V najpomembnejših gospodarskih regijah – Evropi, ZDA in na Kitajskem – je inflacija manjša od treh odstotkov, v Nemčiji pa 2,2 odstotka, torej manj od lanskega povečanja bogastva, ki je znašal 7,4 odstotka.

Večina rasti je posledica zelo močne uspešnosti delniških trgov v lanskem letu. Kot pišejo nemški mediji, se je premoženje znatno povečalo tudi v Nemčiji: 31. decembra lani je skupno premoženje znašalo 23,3 bilijona ameriških dolarjev (20 bilijonov evrov). Več kot polovica tega zneska je naloženega v oprijemljiva sredstva, predvsem v nepremičnine.

Na svetu je 97 tisoč superbogatih

Po Poročilu o svetovnem premoženju 2026 je na svetu 97 tisoč superbogatih ljudi, tj. ljudi, ki imajo več kot 100 milijonov dolarjev (več kot 85 milijonov evrov) finančnega premoženja. Več kot tretjina superbogatih živi v ZDA (37 tisoč), sledi Kitajska (11 tisoč). V Nemčiji je pet tisoč superbogatašev.

Po napovedih se bo delež superbogatih v nemškem finančnem premoženju do leta 2030 še naprej povečeval.

Teh pet tisoč superbogatih Nemcev ima v lasti 27,3 odstotka celotnega finančnega premoženja. Za primerjavo, če združite vse ljudi v Nemčiji z več kot milijonom dolarjev finančnega premoženja (več kot 850 tisoč evrov) in manj kot 100 milijoni dolarjev, dobite 769 tisoč dolarskih milijonarjev.

Superbogati in zgolj milijonarji imajo skupaj v lasti več kot polovico finančnega premoženja v Nemčiji

Teh 769 tisoč dolarskih milijonarjev, ki pa ne spadajo med superbogate, ima v lasti 25,5 odstotka finančnega premoženja v Nemčiji, torej manj kot pet tisoč superbogatih Nemcev. Skupaj pa imata obe skupini v lasti več kot polovico finančnega premoženja v Nemčiji.

Če upoštevamo vse nemške državljane, ki imajo v lasti do 250 tisoč ameriških dolarjev (215 tisoč evrov) delnic, skladov in podobnih naložb, teh 66 milijonov ljudi predstavlja nekaj več kot tretjino finančnega premoženja v Nemčiji.

Nemci še vedno prisegajo na gotovino, tekoče račune, depozite in varčevalne račune

V Nemčiji ni neenakomerno porazdeljeno le bogastvo. Za Nemce je značilno, da še vedno obožujejo gotovino, tekoče račune, vezane depozite in varčevalne račune. Približno tretjina finančnega premoženja v Nemčiji je vloženega – oziroma parkiranega – na ta način.

Čeprav je to v času krize varneje kot na primer delnice, ne prinaša skoraj nobenega donosa. Se pa delež premoženja na tekočih računih, vezanih depozitih in varčevalnih računih v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšuje.

Zavarovalne police, delnice in davčne oaze

Četrtina finančnega premoženja je vezana na police življenjskega zavarovanja in pokojnine. Druga tretjina nemškega finančnega premoženja je naložena v delnice, približno sedem odstotkov pa je shranjenih v tujini oziroma v davčnih oazah.

Čeprav lahko vsi Nemci načeloma sodelujejo na borzi, je za ljudi z nižjimi dohodki težko ustvariti zelo visoke donose, piše nemški medij Stern.

Bogati postajajo bogatejši

"Koncentracija premoženja na vrhu se še naprej povečuje – tisti z več premoženja lahko širše razpršijo premoženje in vlagajo v donosnejše razrede sredstev, kot so delnice ali zasebni kapital. To strukturno pospešuje kopičenje premoženja," je za Stern pojasnil partner BCG Michael Kahlich.

Po napovedih BCG se bo delež superbogatih v nemškem finančnem premoženju do leta 2030 še naprej povečeval.