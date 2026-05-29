Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
29. 5. 2026,
15.24

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83

Natisni članek

Natisni članek
Poročilo o svetovnem premoženje Boston Consulting Group Nemčija superbogataši bogataši bogastvo

Petek, 29. 5. 2026, 15.24

1 ura, 10 minut

Ljudje, ki vladajo svetu

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83
Melania Trump | Na svetu je 97 tisoč superbogatih, ki imajo tudi veliko politično moč in vpliv. Med superbogataše po merilih Boston Consulting Group (BCG) seveda spada tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ima pod palcem 6,5 milijarde dolarjev (5,6 milijarde evrov). Melania je tako poročena s superbogatašem, njeno lastno premoženje pa je ocenjeno na okoli 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov). | Foto Guliverimage

Na svetu je 97 tisoč superbogatih, ki imajo tudi veliko politično moč in vpliv. Med superbogataše po merilih Boston Consulting Group (BCG) seveda spada tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ima pod palcem 6,5 milijarde dolarjev (5,6 milijarde evrov). Melania je tako poročena s superbogatašem, njeno lastno premoženje pa je ocenjeno na okoli 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).

Foto: Guliverimage

Lani se je svetovno zasebno finančno premoženje povečalo za 7,4 odstotka. To pomeni, da je bilo povečanje v letu 2025 bistveno višje od stopnje inflacije. Svetovno bogastvo se torej povečuje, a ne za vse. Bogati tako praviloma postajajo vse bogatejši, razkorak med bogatimi in revnimi pa se povečuje.

Skupno svetovno neto premoženje, vključno z realnim premoženjem, znaša 550 bilijonov ameriških dolarjev (473 bilijonov evrov), navaja Poročilo o svetovnem premoženju (Global wealth report 2026), ki ga je izdelalo svetovalno podjetje za management Boston Consulting Group (BCG).

Rast finančnega premoženja večja od rasti inflacije

V najpomembnejših gospodarskih regijah – Evropi, ZDA in na Kitajskem – je inflacija manjša od treh odstotkov, v Nemčiji pa 2,2 odstotka, torej manj od lanskega povečanja bogastva, ki je znašal 7,4 odstotka.

Dubajska princesa Haja Bint al Husein
Novice Nevarna zmes ukrajinskih nagic in nesrečnih arabskih princes

Večina rasti je posledica zelo močne uspešnosti delniških trgov v lanskem letu. Kot pišejo nemški mediji, se je premoženje znatno povečalo tudi v Nemčiji: 31. decembra lani je skupno premoženje znašalo 23,3 bilijona ameriških dolarjev (20 bilijonov evrov). Več kot polovica tega zneska je naloženega v oprijemljiva sredstva, predvsem v nepremičnine.

Na svetu je 97 tisoč superbogatih

Po Poročilu o svetovnem premoženju 2026 je na svetu 97 tisoč superbogatih ljudi, tj. ljudi, ki imajo več kot 100 milijonov dolarjev (več kot 85 milijonov evrov) finančnega premoženja. Več kot tretjina superbogatih živi v ZDA (37 tisoč), sledi Kitajska (11 tisoč). V Nemčiji je pet tisoč superbogatašev.

Po napovedih se bo delež superbogatih v nemškem finančnem premoženju do leta 2030 še naprej povečeval. | Foto: Guliverimage Po napovedih se bo delež superbogatih v nemškem finančnem premoženju do leta 2030 še naprej povečeval. Foto: Guliverimage

Teh pet tisoč superbogatih Nemcev ima v lasti 27,3 odstotka celotnega finančnega premoženja. Za primerjavo, če združite vse ljudi v Nemčiji z več kot milijonom dolarjev finančnega premoženja (več kot 850 tisoč evrov) in manj kot 100 milijoni dolarjev, dobite 769 tisoč dolarskih milijonarjev.  

Superbogati in zgolj milijonarji imajo skupaj v lasti več kot polovico finančnega premoženja v Nemčiji

Teh 769 tisoč dolarskih milijonarjev, ki pa ne spadajo med superbogate, ima v lasti 25,5 odstotka finančnega premoženja v Nemčiji, torej manj kot pet tisoč superbogatih Nemcev. Skupaj pa imata obe skupini v lasti več kot polovico finančnega premoženja v Nemčiji.

Adam Tooze
Novice So prišli na sled skrivnostnim superbogatašem?

Če upoštevamo vse nemške državljane, ki imajo v lasti do 250 tisoč ameriških dolarjev (215 tisoč evrov) delnic, skladov in podobnih naložb, teh 66 milijonov ljudi predstavlja nekaj več kot tretjino finančnega premoženja v Nemčiji.

Nemci še vedno prisegajo na gotovino, tekoče račune, depozite in varčevalne račune

V Nemčiji ni neenakomerno porazdeljeno le bogastvo. Za Nemce je značilno, da še vedno obožujejo gotovino, tekoče račune, vezane depozite in varčevalne račune. Približno tretjina finančnega premoženja v Nemčiji je vloženega – oziroma parkiranega – na ta način.

Več kot tretjina superbogatih živi v ZDA (37 tisoč), sledi Kitajska (11 tisoč). V Nemčiji je pet tisoč superbogatašev. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Več kot tretjina superbogatih živi v ZDA (37 tisoč), sledi Kitajska (11 tisoč). V Nemčiji je pet tisoč superbogatašev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Čeprav je to v času krize varneje kot na primer delnice, ne prinaša skoraj nobenega donosa. Se pa delež premoženja na tekočih računih, vezanih depozitih in varčevalnih računih v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšuje.

Zavarovalne police, delnice in davčne oaze

Četrtina finančnega premoženja je vezana na police življenjskega zavarovanja in pokojnine. Druga tretjina nemškega finančnega premoženja je naložena v delnice, približno sedem odstotkov pa je shranjenih v tujini oziroma v davčnih oazah.

Melania Trump
Novice Vsi so pričakovali grozljivko o Sloveniji. To je razlog.

Čeprav lahko vsi Nemci načeloma sodelujejo na borzi, je za ljudi z nižjimi dohodki težko ustvariti zelo visoke donose, piše nemški medij Stern.

Bogati postajajo bogatejši

"Koncentracija premoženja na vrhu se še naprej povečuje – tisti z več premoženja lahko širše razpršijo premoženje in vlagajo v donosnejše razrede sredstev, kot so delnice ali zasebni kapital. To strukturno pospešuje kopičenje premoženja," je za Stern pojasnil partner BCG Michael Kahlich.

Po napovedih BCG se bo delež superbogatih v nemškem finančnem premoženju do leta 2030 še naprej povečeval.

Nicole Shanahan
Novice "Je to najuspešnejša spolna podjetnica na svetu?"
Novice Kje spi lepa nemška ministrica?
Ljubljana
Novice To napovedujejo Avstrijci Sloveniji
Novice Nemški milijarderji, ki jim žepe polnimo tudi Slovenci
Vevey v Švici
Novice Po napadu na Dubaj: bogataši umikajo denar v to evropsko državo
Vrbsko jezero v Avstriji
Novice Skoraj neverjeten podatek: Slovenija dohitela Avstrijo

Poročilo o svetovnem premoženje Boston Consulting Group Nemčija superbogataši bogataši bogastvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.