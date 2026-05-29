Janez Janša Janez Janša državni sekretar odstop ministrstvo za finance vlada

Pred nastopom nove vlade odstopili tudi državni sekretarki na finančnem ministrstvu

Janez Janša | Poslanci so Janeza Janšo potrdili za novega mandatarja. | Foto STA

Poslanci so Janeza Janšo potrdili za novega mandatarja.

Foto: STA

Državnim sekretarjem, ki so odstopili pred nastopom nove vlade pod vodstvom Janeza Janše – ministrsko ekipo bo DZ predvidoma potrjeval v četrtek – sta se pridružili še državni sekretarki na finančnem ministrstvu Gordana Pipan in Saša Jazbec. Funkcija jima bo prenehala 1. junija.

Z njunima odstopoma se je danes na dopisni seji seznanila vlada, ki opravlja tekoče posle.

Pred Pipan in Jazbec so v preteklih dneh že odstopili državni sekretarji na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urban Kodrič in Janja Zupančič, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen, na zunanjem ministrstvu Melita Gabrič, na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Marko Koprivc in na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maša Žagar.

S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt Jek 2. Vlada je s položaja direktorice vladnega urada za komuniciranje obenem pred tednom dni razrešila Petro Bezjak Cirman in za vršilko dolžnosti imenovala Špelo Vovk.

