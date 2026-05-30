Dva favorita že na poti domov, bo tudi danes kdo spakiral?

V moškem delu odprtega prvenstva Francije je zanimivo kot že dolgo ne, saj so se že poslovili nekateri največji favoriti. Med njimi sta tudi Jannik Sinner in Novak Đoković, ki tudi tokrat ne bo osvojil 25. turnirja za grand slam. Nastop med 16 sta si kot prva v soboto priigrala Zachary Svajda in Flavio Cobolli.

Američan Zachary Svajda je bil boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 in 6:3, Italijan Flavio Cobolli pa od Američana Learnerja Tiena s 6:2, 6:2 in 6:3.

Dvoboj tretjega kroga med Brandonom Nakashimo in Felixom Augerjem-Aliassimejem bi lahko bil zelo izenačen. Auger-Aliassime je v zadnjem obdobju igral boljši tenis. Na drugi strani pa Nakashima velja za igralca, ki pogosto izkoristi ponujene priložnosti. Kanadčan je v njunem edinem medsebojnem dvoboju slavil v dveh nizih.

OP Francije, ATP, 7. dan, 3. krog:



Zachary Svajda (ZDA) - Francisco Cerundolo (Arg/25) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3;

Flavio Cobolli (Ita/10) - Learner Tien (ZDA/18) 6:2, 6:2, 6:3;



Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Brandon Nakashima (ZDA/31)

Moïse Kouamé (Fra) - Alejandro Tabilo (Čil)

Jaime Faria (Por) - Frances Tiafoe (ZDA/19)

Matteo Berrettini (Ita) - Francisco Comesaña (Arg)