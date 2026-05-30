Sa. B.

30. 5. 2026,
4.00

Sobota, 30. 5. 2026, 4.00

Arhitekturni čudeži

Kontroverzni nebotičnik v Parizu dosegel ciljno višino

Sa. B.

Tour Triangle, Pariz, Francija | Začetek gradnje nebotičnika je bil predviden že za leto 2006, a so ob gradnji naleteli na vrsto težav. | Foto Shutterstock

Začetek gradnje nebotičnika je bil predviden že za leto 2006, a so ob gradnji naleteli na vrsto težav.

Kontroverzni trapezoidni nebotičnik v francoski prestolnici, ki ga je zgradilo švicarsko arhitekturno podjetje Herzog & de Meuron, je dosegel ciljno višino 180 metrov. S 42 nadstropji je Tour Triangle zdaj med najvišjimi stavbami v Parizu, naziv pa bo zaradi višinske omejitve pri gradnjah, ki jo je leta 2023 ponovno uvedla zdaj že nekdanja županja Anne Hidalgo, obdržal za nedoločen čas.

Mejnik gradnje je na družbenem omrežju Instagram obeležilo švicarsko arhitekturno podjetje. "Stavba je dosegla svojo ciljno višino, njena silhueta pa zdaj krasi obzorje Pariza," so zapisali. In dodali: "Tour Triangle bo živahen kraj: vključeval bo trgovine, javne in delovne prostore, hotel, terase in panoramsko razgledišče na samem vrhu, ki bo odprto za vse. To bo destinacija za vsakogar. Širši Pariz bo povezoval z zgodovinskim mestnim središčem, Parižane pa z obiskovalci z vsega sveta."

Pravne bitke in negativni odzivi javnosti

Podjetje Herzog & de Meuron je nebotičnik zasnovalo tako, da je ob pogledu iz središča mesta podoben tankemu stolpu, z vzhodne in zahodne strani mesta pa ogromnemu trikotniku. V notranjosti bo mogoče najti hotel, pisarne, trgovine, restavracije in konferenčni center. Po celotni južni strani nebotičnika bodo nameščeni solarni paneli.

Nebotičnik je ciljno višino 180 metrov dosegel po več letih gradnje in številnih zamudah. Začetek gradnje je bil predviden že za leto 2006, a je podjetje naletelo na vrsto težav, kot so pravne bitke in negativni odzivi javnosti. Gradnja se je zato začela šele leta 2022.

S 180 metri je Tour Triangle zdaj ena najvišjih stavb v francoski prestolnici. | Foto: Guliverimage

Ponovna uvedba višinske omejitve

Prav ta trapezoidni nebotičnik je skupaj z nebotičnikoma Tours Duo, ki v višino merita 125 in 180 metrov, delno odgovoren za ponovno uvedbo višinske omejitve pri gradnji novih stavb v mestu.

Med letoma 1977 in 2010 je bilo v mestu dovoljeno graditi največ 37 metrov visoke stavbe. Leta 2010 je nekdanji župan Bertrand Delanoë omejitev razveljavil in za poslovne stolpnice postavil mejnik 180 metrov, za stanovanjske bloke pa 50 metrov. Kot del širšega "bioklimatskega" načrta za mesto je ponovno višinsko omejitev leta 2023 uvedla zdaj že nekdanja županja Anne Hidalgo. Cilj tega načrta je po njenih besedah zagotoviti, da Pariz ostane "privlačno in prijazno mesto".

Ob pogledu iz središča mesta je Tour Triangle videti kot tanek stolp. | Foto: Guliverimage

