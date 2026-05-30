Italijan Marco Bezzecchi, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je bil najhitrejši na kvalifikacijah za dirko razreda motoGP za VN Italije v domačem Mugellu. Svojo prevlado je potrdil celo z rekordom dirkališča 1:43,921 minute. Zatem je šprintersko dirko dobil Raul Fernandez, kar mu je uspelo sploh prvič v elitnem razredu. Bezzecchi je bil samo četrti. V Muggelu po poškodbi znova dirka Marc Marquez.

Kvalifikacije Bezzecchiju

Prva vrsta na nedeljski dirki je rezervirana za moštvo Aprilie. Marco Bezzecchi je bil za 0,244 sekunde hitrejši od Španca Raula Fernandeza, v prvi vrsti pa bo štartal tudi prvi izzivalec – drugi Španec in moštveni kolega Jorge Martin. Bezzecchijev čas je bil za 0,248 sekunde hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je lani postavil Marc Marquez; aktualni prvak motoGP je končal četrti, 0,373 sekunde za vodilnim.

Marc Marquez je po spektakularnem padcu v Le Mansu še vedno poškodovan in je manjkal prejšnji teden v Barceloni, a se počasi vrača. Po padcu v Kataloniji pa v Italiji manjka njegov brat Alex Marquez, ki bo nato izpustil tudi VN Madžarske. Fabio Di Giannantonio, tretji v skupnem seštevku in najhitrejši v vseh treh treningih, je bil sedmi, 0,577 sekunde za rojakom Bezzecchijem.

Šprint pa Fernandezu

Raul Fernandez je dobil šprintersko dirko. Foto: Reuters Za prvo šprintersko zmago v karieri, na svojem računu ima tudi eno klasično zmago, je Fernandez nekdanjega svetovnega prvaka Martina ugnal za 1,289 sekunde, Di Giannantonio pa je na tretjem mestu zaostal 3,287 sekunde. Četrti je bil z zaostankom 4,481 sekunde Bezzecchi, peti pa aktualni svetovni prvak Marquez. Slednji se v Italiji vrača po poškodbi rame in noge, potem ko je v začetku meseca grdo padel na veliki nagradi Francije.

Bezzecchi ima po sprintu v skupnem seštevku 12 točk prednosti pred moštvenim kolegom Martinom (148-136). Blizu je s 123 točkami tudi Di Giannantonio. Glavna dirka bo v nedeljo ob 14. uri.