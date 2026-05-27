Slovenija se ponaša z izjemno ponudbo kulinaričnih specialitet, ki navdušujejo tako turiste kot tudi tiste, ki so našo državo izbrali za svoj stalni ali začasni dom. Med njimi so tudi tuji veleposlaniki, ki kot najvišji diplomatski predstavniki svoje države vodijo diplomatsko predstavništvo v tujini. Zanimalo nas je, katera je bila prva slovenska jed, ki so jo poskusili tuji veleposlaniki, ki živijo in delajo v slovenski prestolnici, ter kakšen vtis je pustila. Vprašali smo jih tudi, katere jedi so jih najbolj navdušile, kam bi ob obisku odpeljali pomembnega gosta iz svoje države in kaj storijo, ko si zaželijo domače kuhinje.

Veleposlanika oziroma ambasadorja, ki skrbi za vodenje domačega veleposlaništva v tuji državi, praviloma izbere vodja države ali vlade (v večini primerov predsednik države ali premier) na priporočilo ministrstva za zunanje zadeve. V Sloveniji ima svoja predstavništva in s tem tudi veleposlanike več kot 30 tujih držav. Med njimi so tudi Nizozemska, Češka, Nemčija, Romunija, Brazilija, Turčija, Francija in Kosovo, katerih veleposlaniki so z nami delili svoje izkušnje s slovensko kulinariko.

"Zaradi mamine pečenke nisem prava vegetarijanka"

Nizozemska veleposlanica v Sloveniji Janneke Cecilia Vrijland Foto: STA Veleposlanica Nizozemske v Sloveniji Janneke Cecilia Vrijland, ki funkcijo opravlja od julija lani, je ob prvem stiku s slovensko kuhinjo poskusila potico. Kmalu po prihodu v našo državo so jo njej in njeni družini priporočili prijatelji ob obisku Gostilnice Orle. "Jed mi je bila zelo všeč, še posebej pa kultura, ki se skriva za njo, pogovori o družinskih receptih in uživanje v jedi s prijatelji, ki so se potrudili, da smo se počutili kot doma. Potica je za nas pomenila dobrodošlico," nam je zaupala veleposlanica.

Mesa ne uživa veliko, zato, kot pravi, "zamudi" marsikatero znano slovensko jed, so jo pa pozitivno presenetile solate in kreativne vegetarijanske jedi, pogosto pripravljene iz lokalno pridelane zelenjave. "Zelo cenim tudi poudarek na ponudbi sezonskih in regionalnih izdelkov, kar opažam v številnih restavracijah. In seveda, odlično slovensko vino!" pravi Vrijland, ob tem pa dodaja, da rada zahaja v restavraciji Jaz in Pen Klub. Če bi pri nas gostila pomembnega gosta iz domače države, bi ga odpeljala v kakšno izmed restavracij, ki je še ni obiskala, saj v Sloveniji po njenih besedah delujejo številni priznani in inovativni kuharji.

Ker veleposlaniki večji del leta preživijo v tuji državi, si zagotovo kdaj zaželijo tudi domače kuhinje ali obiska restavracije, kjer ponujajo njihove specialitete. Nizozemska veleposlanica v takšnem primeru sama poprime za kuhalnico in skupaj z družino pripravi obilno večerjo. Pravi, da vsi člani družine radi kuhajo, največkrat tako pripravijo večerje s prigrizki (tapasi) ter na ta način vključijo jedi iz številnih krajev, ki so jih obiskali in v katerih so se počutili domače. "Nič pa ne preseže pravega nizozemskega kmečkega sira in mamine pečenke, zaradi katere nisem prava vegetarijanka. Otroci pa obožujejo nizozemske palačinke," dodaja.

Češki veleposlanik presenečen nad kakovostjo mlečnih izdelkov in paštet

Češki veleposlanik v Sloveniji Jiří Kuděla Foto: STA "Moj prvi stik s slovensko kulinariko sega v leto 1979, ko sem s sorodniki obiskal Maribor," nam je povedal češki veleposlanik v Sloveniji Jiří Kuděla, ki to funkcijo opravlja od septembra 2023. Z družino so si takrat privoščili golaž s poletno – kombinacijo, ki v njihovi državi ni pogosta –, poskusili pa so tudi potico. Do danes je Kuděla preizkusil že vrsto slovenskih jedi, posebej rad pa ima postrv z grahovim pirejem ter različne vrste salam in klobas, med katerimi izpostavlja kranjsko. "Prijetno me je presenetila tudi visoka kakovost slovenskih mlečnih izdelkov, kot so skuta in jogurti, pa tudi slovenskih paštet," pravi.

Ker imamo v Sloveniji na voljo široko paleto restavracij, vključno z bolj tradicionalnimi, podeželskimi gostilnami v kmečkem slogu, bi ob obisku pomembnega gosta skupaj obiskala lokacijo, kjer je že bil in imel pozitivno izkušnjo. "In teh je bilo kar nekaj. Izjemna rebrca sem jedel v Deželi okusov, morske sadeže v restavraciji Breg, čevapčiče na več lokacijah v prestolnici, ribje jedi pa so odlične v Izoli in Piranu," je povedal.

Ko si zaželi domače hrane, mu jo pripravi žena, ki pogosto pripravi italijanske in tradicionalne češke jedi. "Slovenska kuhinja, ki jo uživamo v lokalnih restavracijah, pa je dobrodošla dopolnitev in obogatitev naše že tako raznolike prehrane," še pravi veleposlanik.

Gosta iz domače država bi peljala na ljubljansko tržnico

Po priporočilu svojega učitelja slovenščine je veleposlanica Nemčije Sylvia Groneick za svojo prvo izkušnjo s slovensko kuhinjo izbrala ajdove žgance, ki so ji, kot pravi, vedno bolj všeč. Zelo rada si privošči tudi raznolike solate, vključno z regratovo in solato z divjimi šparglji, sestavine pa pogosto kupi na ljubljanski tržnici.

Prav tja bi ob obisku iz tujine peljala tudi svojega gosta, saj je tam po njenih besedah vedno živahno. "Obiskala bi lokalne kmete in skupaj odkrivala najboljšo sezonsko zelenjavo. Vzdušje tam je vedno super, hkrati pa je tudi dobra priložnost za izboljšanje znanja slovenščine," pravi veleposlanica, ki v tej funkciji nastopa od avgusta 2024.

V Nemčiji poznajo več kot tri tisoč vrst kruha, številni so uvrščeni na Unescov seznam kulturne dediščine, prav nemški temni kruh pa je tisti, ki ga veleposlanica najbolj pogreša. Izbira restavracij, kjer ponujajo specialitete, kakršne poznajo v Nemčiji, je po njenih besedah v Sloveniji ogromna, zelo rada pa se vrača v ljubljansko Gostilno Krpan in Hišo Linhart v Radovljici.

Nemška veleposlanica v Sloveniji Sylvia Groneick Foto: Guliverimage

Veleposlanik Romunije med vzponom na Triglav jedel joto in kranjsko klobaso

Veleposlanik Romunije Alexandru Grădinar je svoj mandat v Ljubljani nastopil novembra 2022. V tem času je poskusil že vrsto slovenskih kulinaričnih specialitet, slovensko kuhinjo pa opisuje kot posrečeno, saj je "mešanica avstrijskih, italijanskih, balkanskih in mediteranskih vplivov". "V spomin se mi bo zagotovo vtisnilo prvo srečanje z joto in kranjsko klobaso med vzponom na Triglav. Morda je bil to zaradi truda in visoke nadmorske višine najokusnejši obrok, kar sem jih jedel v Sloveniji. Rad bi omenil tudi zelo okusen kraški pršut, ki je hitro nadomestil druge pršute, ki sem jih jedel prej, kislo mleko pa je zamenjalo vse druge jogurte in ga preprosto obožujem," nam je zaupal.

Romunski veleposlanik v Sloveniji Alexandru Grădinar Foto: STA Ena njegovih najljubših kulinaričnih izkušenj v Sloveniji je tradicionalno nedeljsko družinsko kosilo. "Čeprav juha in zrezek nista bila zunaj okvirov, je bila celotna izkušnja, ko so se različne generacije zbrale za eno mizo, odlična. Podobno navado imamo tudi v Romuniji in resnično upam, da se bodo te tradicije ohranile," je poudaril Grădinar. Pri govoru o slovenskih restavracijah in kuharjih je uporabil zgolj presežnike, navdušen je predvsem nad uporabo lokalnih sestavin.

Pravi, da je velik ljubitelj sladic, navdušenja nad kremno rezino tako ne skriva. "Recept, ki ga uporabljamo v Romuniji, je nekoliko drugačen, slovensko kremno rezino pa bi uvrstil med svojih deset najljubših sladic – vključno s tistimi, ki jih pripravi moja žena. Omenil bi tudi potico, ki je podobna romunskemu cozonacu, in gibanico. Najboljšo gibanico, kar sem jih poskusil do zdaj, sem jedel v restavraciji na hribu blizu Kopra," pravi.

Če ga v Sloveniji obišče pomemben gost iz domače države, ga odpelje v "pristno slovensko gostilno ali restavracijo, kjer strežejo določene jedi ali pa je znana po nečem posebnem na svojem jedilniku. Čeprav gostje sprva morda ne upoštevajo mojega priporočila, naj poskusijo najboljšo pico ali zrezek, kar sem jih kdaj jedel v življenju, se po pokušini v te jedi preprosto zaljubijo in rečejo, da se bodo v Ljubljano ponovno vrnili samo zato, da bi te jedi poskusili še enkrat."

Restavracije, kjer bi ponujali romunsko hrano, v Sloveniji nimamo, zato veleposlanik, če si zaželi domače hrane ali želi tuje goste navdušiti nad romunskimi dobrotami, običajno kuha doma. Če pripravljajo romunske klasične jedi, kot so ciorbă de burtă (vampi), sarmale (sarme) ali papanași (ocvrti krofi s sirom), jim pomaga kuhar iz Romunije, včasih pa jedi pripravi tudi slovenski kuhar.

Veleposlanica Brazilije ne kuha, občuduje pa ljudi, ki imajo talent za to

Brazilska veleposlanica v Sloveniji Maria Izabel Vieira Foto: STA "Med enim od prvih obiskov Ljubljane sem poskusila potico. Ponudila mi jo je Slovenka, ki je za to priložnost prijazno pripravila kavo in potico," nam je o svoji prvi izkušnji s slovensko kuhinjo povedala brazilska veleposlanica Maria Izabel Vieira, ki to funkcijo opravlja od marca lani. Njeni najljubši slovenski specialiteti sta sicer gobova juha in kremna rezina.

Če bi jo obiskal pomemben gost iz domače države, bi ga, kot pravi, odpeljala v ljubljansko Restavracijo Julija, saj "ne le, da je hrana tam okusna in lepo postrežena, ampak sta izjemna tudi gostoljubnost osebja in njihov ambient".

Hrana, kakršno poznajo v Braziliji, je po njenih besedah zelo preprosta, okusna in hranljiva, njihove jedi pa vključujejo tradicionalna živila, kot so riž, fižol, meso in solata. "Omenila bi tudi enolončnico s kozicami (bobó de camarão), ki je značilna za severovzhod države. Kar zadeva kuhanje, žal ne znam kuhati, občudujem pa ljudi, ki imajo talent za to," je dodala Vieira.

Ko si zaželi turške kuhinje, si obrok pripravi doma

Turška veleposlanica v Sloveniji Hayriye Kumaşcıoğlu Foto: STA Ker je funkcijo prevzela decembra, se je turška veleposlanica v Sloveniji Hayriye Kumaşcıoğlu najprej seznanila s tipičnimi slovenskimi prazničnimi in zimskimi jedmi, kot so orehova potica, praznični piškoti, kruhovi cmoki v golažu in štruklji. "Zelo rada preizkušam nove jedi. Fascinantno se mi zdi, kako se jedi razlikujejo od regije do regije. Obožujem morske jedi z obale. Všeč so mi idrijski žlikrofi, ki so podobni turškim mantom. Obožujem vašo gobovo juho z jurčki in prekmursko gibanico. V Sloveniji je tudi veliko restavracij s tradicionalno balkansko kuhinjo, ki me spominjajo na Turčijo," pravi.

Ko na obisku gosti pomembne ljudi, jih običajno pelje na ogled Ljubljane, nato pa sledi kosilo v eni od restavracij s slovensko hrano v središču mesta. "Zelo rada jih peljem tudi na Bled, kjer poskusijo kremno rezino, in na morske sadeže na obalo," pojasnjuje veleposlanica.

Ko si zaželi turške kuhinje, si obrok pripravi doma ali pa ji ga pripravi turški kuhar. "Običajno gre za naše znane jedi, ki vsebujejo različno zelenjavo, bulgur, lečo in riž. Obožujem tudi restavracije, ki ponujajo jedi z žara v balkanskem slogu, in novo turško restavracijo Zahir," nam je razkrila.

Najljubša slovenska jed francoske veleposlanice je jota

Veleposlanica Francije Fabienne Runyo je svojo funkcijo prevzela v začetku septembra lani. "To, kot veste, v Sloveniji sovpada z začetkom sezone gob in moram priznati, da imam gobe zelo rada. Tako sem imela priložnost odkriti vse okusne in številne načine priprave gob v slovenski kulinariki. Večkrat sem jih imela priložnost tudi sama z družino nabirati v gozdovih okoli Ljubljane. Zelo lep način, kako združiti odkrivanje narave in kulinarične užitke," je povedala za Siol.net.

Jed, ki jo je v naši državi najbolj presenetila, je po njenih besedah brez dvoma jota, "moja najljubša slovenska jed, ki me je spremljala vso mojo prvo zimo v Sloveniji. To je jed, ki je hkrati bogata in tolažilna."

Ob obisku pomembnega gosta bi imela, kot pravi, veliko izbiro, "saj je v Sloveniji veliko vrhunskih restavracij, ki združujejo lokalne sestavine in slovensko, pa tudi italijansko ali francosko znanje". "Vodnika Michelin in Gault&Millau tako navajata na desetine restavracij, tako v mestih kot tudi na bolj podeželskih območjih, od tistih s tremi zvezdicami do skromnejših, z vselej okusnimi in skrbno pripravljenimi jedmi," pojasnjuje veleposlanica.

Pravi, da je kulinarična ponudba v Sloveniji zelo bogata, zato takrat, ko si zaželi domače kuhinje, ni prikrajšana. "Zelo rada kuham v krogu družine ob koncih tedna. In ko pogrešamo francoske izdelke, imamo srečo, da se lahko odpravimo v veliki francoski supermarket v Ljubljani, kjer lahko najdemo vse, česar smo vajeni, ter skupaj z otroki pripravimo jedi z okusi Francije," je sklenila.

Francoska veleposlanica v Sloveniji Fabienne Runyo Foto: STA

"Pogosto obiskujem pekarne, kjer imajo bogat izbor burekov"

Kosovski veleposlanik v Sloveniji Valdet Sadiku Foto: STA "Moj prvi stik s slovensko kulinariko so bili štruklji. Bili so zelo prijetno presenečenje in ostajajo ena mojih najljubših slovenskih jedi. Podobno jed imamo tudi na Kosovu, vendar so slovenski štruklji moja prva izbira," pa nam je o svoji prvi izkušnji s slovensko kuhinjo povedal veleposlanik Kosova Valdet Sadiku.

Mandat je nastopil decembra 2021, že od prvih dni v Sloveniji pa ga, kot nam je zaupal, navdušuje velika raznolikost juh: "Ena mojih najljubših je gobova juha, ki se od regije do regije nekoliko razlikuje. Uživam tudi v sezonskih sladicah – potici, prekmurski gibanici in blejski kremni rezini ter in seveda vedno dobrem sladoledu."

Pravi, da je v prestolnici in državi nasploh veliko odličnih restavracij, ob obisku iz tujine pa se pri izboru lokacije odloča glede na želje gosta. "Sicer pa je zelo preprosto najti restavracije, kjer ponujajo meso, ribe, testenine ali vegetarijanske jedi. Moram priznati, da pogosto obiskujem tudi pekarne, kjer imajo med drugim bogat izbor burekov," pravi Sadiku.

"Vsak dan si privoščim en obrok doma – zahvala gre moji ženi, saj sam ne kuham – in enega v restavraciji. Imam srečo, da je tukaj veliko restavracij, ki jih vodijo moji rojaki s Kosova, zaradi česar je moj čas v Sloveniji še bolj prijeten," je sklenil.

