Nemška vlada je v petek zavrnila govorice, da naj bi se nemški krščanski demokrati (CDU) pripravljali na zamenjavo kanclerja Friedricha Merza, ki se sooča s strmim padcem priljubljenosti.

Tiskovni predstavnik vlade je v petek dejal, da gre za "govorice in špekulacije, zaradi česar jih ne bodo komentirali". Dodal je, da je vzdušje v kabinetu kanclerja "dobro in konstruktivno" in da se vlada osredotoča na reformne načrte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot možno alternativo Merzu so mediji v Nemčiji v zadnjih dneh omenjali Hendrika Wüsta, ki pripada bolj sredinskemu krilu CDU in velja za politično bližjega nekdanji kanclerki Angela Merkel kot konservativni liniji trenutnega kanclerja.

Strokovnjaki, na katere se sklicuje AFP, sicer opozarjajo, da bi lahko Wüstu primanjkovalo izkušenj na zvezni ravni.

Politični pritisk na Merza naj bi se pred jesenskimi volitvami v več zveznih deželah na vzhodu Nemčije, kjer je skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) še posebej močna, še okrepil. Kot opozarjajo analitiki, bi lahko nadaljnje zavlačevanje reform in uspehi skrajne desnice dodatno destabilizirali vlado. Večina analitikov sicer meni, da Merz v bližnji prihodnosti ne bo odstavljen, vendar politična razprava razkriva vse večjo nestabilnost v nemški politiki, ki je v zadnjih letih doživela več pretresov po razpadu vlade nekdanjega kanclerja iz vrst socialdemokratov Olafa Scholza.

Merz se v zadnjem času sooča s kritikami na več področjih, med katerimi so prepočasne gospodarske reforme. Sodeč po rezultatih ta teden objavljene javnomnenjske raziskave inštituta Forsa Merz uživa le še okoli 14 odstotkov podpore, medtem ko je 84 odstotkov vprašanih z njegovim delom nezadovoljnih. Politični analitiki opozarjajo tudi na krepitev AfD, ki v anketah prehiteva konservativni blok CDU/CSU.