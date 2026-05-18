Slovenski rokometaši so v nedeljo v koprski Bonifiki izpolnili cilj in se še 12. v zgodovini prebili na svetovno prvenstvo. Zasedba Uroša Zormana je v razgretem vzdušju, ki so ga z metanjem različnih predmetov na igrišče dodatno začinili gostujoči navijači, z 29:28 ugnala Črno goro in se s skupno razliko dveh zadetkov uvrstila na veliko tekmovanje. "Ne glede na vse je treba fantom čestitati za uvrstitev na svetovno prvenstvo, na dveh tekmah smo dvakrat zmagali," je po koncu dejal slovenski selektor.

"Ne me zdaj spraševati, zakaj in kako, ker če bi to vedel, bi to zadevo že rešili," je po koncu tekme v Bonifiki in iskanju razlogov, zakaj je bilo v slovenski igri znova prisotnih toliko padcev in črnih minut, povedal slovenski selektor Uroš Zorman. Ta je s slovensko zasedbo v nedeljo v Koper praktično preslikal četrtkovo predstavo iz Črne gore, kjer je Slovenija skorajda zapravila sedem golov prednosti in na koncu domov prinesla le gol prednosti. Podobno je bilo tudi na povratnem obračunu, ko je Slovenija večkrat po nekaj zlatih minutah zapadla v krizo, in čeprav je vodila vseh 60 minut, na koncu praktično trepetala za zmago in uspeh.

Črnogorci so se v zaključku povsem vrnili med žive, kljub živčni končnici pa je Zormanovi četi uspelo pridobiti vozovnico za svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. "Zakaj bi nam bilo lahko, če je lahko napeto do zadnje minute … Bi rekel – kar naša klasika. Nekako celo podobna tisti tekmi v Podgorici, a je bil v primerjavi s tisto danes drugi polčas vseeno malce boljši. Spet smo imeli vse pod nadzorom, nato pa so se ponovile napake. Razlogov za to ne poznam, tudi sam enostavno včasih ostanem kar brez besed. Ne glede na vse pa je treba fantom čestitati za uvrstitev na svetovno prvenstvo, na dveh tekmah smo dvakrat zmagali. To ni samoumevno, tudi Črna gora ni ekipa, ki bi jo vsak premagoval, je resna ekipa. Čestitke fantom in gremo na svetovno prvenstvo," je bil kljub velikim nihanjem v igri zadovoljen Zorman.

Slovenija se je 12. uvrstila na svetovno prvenstvo. Foto: Luka Kotnik

Pogled proti olimpijskim igram

Fantastično delo je med vratnicama opravil Klemen Ferlin, ki je zbral kar 19 obramb, Aleks Vlah je bil z osmimi goli prvi strelec, po pet sta jih dodala Blaž Janc in Blaž Blagotinšek. "Klemen je dal res velik delež, a na koncu smo vedno ekipa, delujemo kot ekipa. Tudi Blaž je igral z resnimi bolečinami, pa je zdržal, ni bilo Mačkovška, tudi nekateri drugi fantje so bili načeti, a na koncu smo zdržali. Dve zmagi pa sta dve zmagi," je povedal slovenski selektor.

Že pred bojem za svetovno prvenstvo so v slovenskem taboru poudarili, da bo uvrstitev na svetovno prvenstvo tudi v luči boja za olimpijske igre v Los Angelesu. Zadnje v Parizu so bile za Slovenijo zelo uspešne, s četrtim mestom pa se ji je takrat medalja le za las izmuznila iz rok. "Že pred tema tekmama smo vedeli, kaj smo si zadali, ta cikel je ključen. Ni bilo lahko, vedeli smo, kaj nam ta teden prinaša, je pa to en korak naprej k našim ciljem in gremo naprej po naši poti," je še dodal Zorman.

V koprski Bonifiki se je zbralo okoli 3.500 navijačev. Foto: Luka Kotnik

V nedeljo je bilo dogajanje pošteno tudi ob parketu, za nekaj nešportnih vložkov so poskrbeli gostujoči navijači. Ob zaostanku z dvema goloma sta tri minute pred koncem na parket koprske dvorane poletela tudi dva športna copata. "Če se malce pošalim, vsaj tokrat nisem bil jaz krivec za razgreto vzdušje (smeh, op. p.)," se je ob omembi navijačev pošalil Zorman, ki je s tem ošvrknil dogajanje v polfinalu lige NLB, ko je po prvi tekmi "zavrelo" med Zormanom in navijači Trima.

"Bila je lepa atmosfera, tudi naši navijači so bili odlični, dvorana je bila polna in kulisa je bila res na nivoju. Njihovi huligani so vse skupaj malce začinili, nič strašnega, eden izmed njihovih navijačev je šel bos domov, kar je njegov problem. Še enkrat pa čestitke fantom in hvala vsem navijačem v Bonifiki. Vesel sem, da nam je uspelo, res je, da smo zagotovo kakšnim navijačem povzročili kakšen siv las več, a zmaga je zmaga in to je na koncu najpomembnejše," je povedal Zorman.

Nešportno obnašanje je obsodil tudi povratnik v izbrano vrsto Miha Zarabec. "Od takšnih navijačev Črne gore nismo pričakovali nič drugega, oni zadeve vedno malce zakuhajo in so na robu nešportnega, so pa bili naši navijači še glasnejši, čutili smo to podporo in energijo s tribun. Ni bilo lahko, a bilo je prečudovito igrati in vesel sem, da se je dvorana prebudila. To smo že pogrešali, sam sem se ob tej vrnitvi v izbrano vrsto kar malce počutil, kot da sem spet debitant. Res je vedno nekaj posebnega igrati za Slovenijo," je bil zadovoljen Trebanjec, ki ga tako kot Zormana zdaj čaka konec sezone na klubski ravni.

Slovenci so na obeh tekmah zmagali z golom razlike. Foto: Luka Kotnik

Se Zormanu obeta selitev na Poljsko?

Ob robu dogajanja v izbrani vrsti je slovenski selektor spregovoril tudi o morebitnih ponudbah iz tujine, predvsem s strani Kielc, pri katerih se je moral konec aprila od trenerskega mesta posloviti Talant Dujšebajev. So pri poljskem klubu že potrkali na vrata slovenskega selektorja? "Kaj naj rečem … Dajmo reči, da je za mano malce težjih 14 dni, od polfinala domačega prvenstva lige NLB do vsega drugega … vse to se je dogajalo res hitro, zdaj potrebujem nekaj dni, da malce zadiham, potem pa bomo videli, kaj in kako naprej. Vesel sem, da imamo še nekaj dni do začetka finala, več ne bom rekel, da ne bo potem kakšnih komentarjev, zakaj imam dve službi, če je tako težko," se je proti delu s Slovanom ozrl Zorman.

"Ne glede na prihodnost moja služba na čelu reprezentance ni ogrožena, ker imamo takšen dogovor že od začetka in moja želja oziroma sanje so še ene olimpijske igre. Zato smo tudi tukaj, celotna ekipa sanja o tem in ne vidim nobene prepreke," pa je še povedal slovenski selektor.

