Špela Lenart

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
16.57

Osveženo pred

39 minut

Miha Zarabec Blaž Janc Slovenska rokometna reprezentanca Črna gora kvalifikacije za svetovno prvenstvo

Po uvrstitvi na svetovno prvenstvo

Po slavju v Bonifiki tudi jasno opozorilo na stare težave

Blaž Janc slovenska rokometna reprezentanca | Kapetan Blaž Janc | Foto Luka Kotnik

Foto: Luka Kotnik

Slovenski rokometaši so v nedeljo uspešno končali kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo v začetku prihodnjega leta gostila Nemčija. Ob dvanajsti kljukici uvrstitve na mundial sta bila zadovoljna tudi izkušeni kapetan Blaž Janc in povratnik v izbrano vrsto Miha Zarabec.

Ob gručah mladih navijačev, ki so se v nedeljo po koncu tekme s Črno goro zgrnili na parket dvorane Bonifika, sta z nasmehom kvalifikacije za svetovno prvenstvo končala tudi Blaž Janc in Miha Zarabec. Prvi je zaigral kljub hudim bolečinam, drugi se je po številnih težavah s poškodbami vrnil v izbrano vrsto, oba pa sta prispevala pomemben delež k uvrstitvi na veliko tekmovanje.

"Te zmage so izrednega pomena. Mogoče imamo velike apetite, kar je normalno, a na koncu je zmagati v Črni gori vrhunski rezultat in mislim, da je najpomembneje to, da zmagujemo proti na papirju slabšim izbranim vrstam in sledimo našim ciljem. Seveda pa delamo preveč napak in imamo preveč izgubljenih žog, tekmo smo imeli že dobljeno, pa smo jih sami vrnili v igro. Potem pa se roka malce zatrese, zgodi se še kakšna neumnost, a kljub temu smo zasluženo zmagali in se uvrstili na svetovno prvenstvo. Je pa to jasno opozorilo za naprej," je dejal kapetan Janc.

Na napake in padce v igri je opozoril tudi Zarabec. "To je bila tekma, ki bi jo morali že prej zaključiti, a tudi tekmec ni bil najlažji. Na koncu nam je uspelo, bilo pa je res veliko napak, ki jih moramo popraviti. Te črne minute  nas tepejo že nekaj časa, tehničnih napak je preveč, a danes smo kot ekipa pokazali srčno, borbeno predstavo. Zagotovo bi pa zadeva proti še bolj kakovostnim tekmecem izpadla drugače. Je pa cilj izpolnjen, zdaj vsi vemo, kaj nas čaka: zaključek sezone, potem priprave na novo, in prvenstvo bo hitro tukaj," je dejal Trebanjec.

Misel na olimpijske igre

V glavah rokometašev in strokovnega štaba je bila tudi že misel na olimpijske igre v Los Angelesu, kamor si Slovenci po četrtem mestu na zadnjih v Parizu še kako želijo. "To so bile kvalifikacije, ki smo jih igrali tudi z mislijo na olimpijske igre, ker smo vedeli, kaj vse skupaj prinaša oziroma v primeru neuspeha, kaj odnaša. Na koncu nam je uspelo to, kar smo si zadali, a pot bo dolga. Vsaka reprezentanca že zna igrati rokomet, mislim, da imamo še ogromno rezerv, sploh v takšni sestavi in če bom imel priložnost še naprej igrati z njimi, se res veselim dela. Kvaliteto imamo, zdaj pa korak po koraku," je dejal 34-letni Zarabec.

Ta se je po daljšem obdobju vrnil v izbrano vrsto. Na zadnjem velikem tekmovanju, evropskem prvenstvu v začetku leta, zaradi težav s poškodbami ni igral, izpustil je tudi nekaj ciklov kvalifikacij, a je prepričan, da še ni rekel zadnje. "V klubu je težka situacija, veliko je poškodb, manj je rotacije, tudi sam sem bil med njimi, po tem vabilu selektorja pa nisem imel kaj razmišljati. Bil sem predolgo odsoten, veselil sem se priti nazaj med fante, kjer je druga energija in drug sistem. Vsaka minuta s temi fanti je zame neprecenljiva in sem se počutil res odlično. Ko si s temi fanti, se sploh ne počutiš starega (smeh, op. p.). Nikoli nisem rekel, da bom nehal; ko bo do tega prišlo, bom odkrit do sebe in do ekipe, a zdaj se spet počutim odlično," je dejal član Wisle iz Plocka.

"Ekipa ima veliko širino, težko bo priti zraven, pokazati bo treba še več, predvsem v pomembnih trenutkih bi morali več črpati iz izkušenj. Ne dvomim, da lahko ta ekipa to odpravi in stopi stopničko višje," je prepričan Zarabec.

Slovenija bo prihodnje leto januarja tako še dvanajstič nastopila na svetovnem prvenstvu. Prav januarja bo minilo deset let od velike bronaste medalje s prvenstva v Franciji. Takrat sta bila del ekipe tudi Janc in Zarabec. "Težko opišem, kako si ta reprezentanca znova želi vrhunskega uspeha. Pokazali smo že, da znamo in zmoremo, a do tam nam vedno nekaj zmanjka. Vedno smo se spotaknili ob kakšno stopničko, a treba bo pokazati veliko več. Ne mečemo si peska v oči, sploh če si želimo poseči visoko. Tekmi s Črno goro sta bili za nas pomembna šola za naprej, zdaj pa korak za korakom proti ciljem. Verjamem, da si tudi zaslužimo nov velik uspeh," je dejal Zarabec.

Odmevnega uspeha si želi tudi Janc, a pot do Nemčije je še dolga. "Daleč je še do svetovnega prvenstva, zdaj moramo najprej zadihati po teh kvalifikacijah, potem nas čakajo še kvalifikacije za evropsko prvenstvo in nato bo čas za svetovno prvenstvo. Se pa misli zagotovo kdaj ustavijo tudi tam, verjamem, da bomo v pravem trenutku najboljši," je še dodal kapetan izbrane vrste.

