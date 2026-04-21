Razburjeni Putin končno priznal: Rusija je v težavah

Ruski predsednik Vladimir Putin je razkril, da se je ruski BDP v januarju in februarju tega leta skupno skrčil za 1,8 odstotka, navzdol pa ga je povlekla negativna rast v določenih ruskih gospodarskih sferah, kot so industrijska dejavnost, proizvodnja in gradbeništvo. Ob tem je od sodelavcev zahteval, da takoj odkrijejo vzroke, zakaj se je to zgodilo, in mu o tem podrobno poročajo. Švedski obveščevalci medtem svarijo, da je rusko gospodarstvo po njihovih ugotovitvah v resnici še precej bolj krhko, kot kažejo uradni podatki.

Na sestanku o stanju gospodarstva v državi, ki je potekal prejšnji teden in ga je predvajala ruska državna televizija, so se na tnalu vidno nezadovoljnega ruskega predsednika Vladimirja Putina znašli nekateri najvplivnejši ruski politični in bančni funkcionarji, od katerih je zahteval iskanje rešitev, je poročal poslovni medij Fortune.

Putin pričakuje, da hitro odkrijejo, kaj je šlo narobe

"Pričakujem podrobna poročila o trenutnem gospodarskem stanju v državi in tem, zakaj makroekonomski kazalniki trenutno niso le pod pričakovanji strokovnjakov in analitikov, temveč tudi zaostajajo za napovedmi vlade in ruske centralne banke," je dejal Putin.

Vojna v Ukrajini v Rusiji ohranja relativno visoko inflacijo in napetosti na trgu dela, je na sestanku s Putinom opozorila guvernerka ruske centralne banke Elvira Nabulina.

Ob Putinu so se sestanka o gospodarskih razmerah v Rusiji udeležili še predsednik ruske vlade Mihail Mišustin, podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak, drugi podpredsednik ruske vlade Denis Manturov, namestnik vodje predsedniškega kabineta in nekdanji ruski minister za gospodarstvo Maksim Oreškin, guvernerka ruske centralne banke Elvira Nabulina in izvršni direktor banke PSB Petr Mihajlovič Fradkov.

Nekateri ruski uradniki so Vladimirja Putina sicer že ob koncu prejšnjega in v začetku tega leta opozarjali, da bi Rusijo še pred letošnjim poletjem lahko doletela finančna ali bančna kriza, je poročal časnik Washington Post.

Vojna v Ukrajini – ročna zavora za rusko gospodarstvo?

Aktivnost ruskega gospodarstva se sicer upočasnjuje že od leta 2022, ko je Vladimir Putin ukazal napad na sosednjo Ukrajino, a je ruski BDP predvsem zaradi zelo visokih obrambnih izdatkov v letih 2023 in 2024 zrasel za 4,1 oziroma kar 4,9 odstotka. V letu 2025 je nato zrasel le za en odstotek, poroča Fortune. Letošnje morebitno krčenje ruskega gospodarstva, pred katerim zdaj svari Putin, bi tako lahko bilo prvo po letu 2022.

Nekateri gospodarski analitiki opozarjajo, da je Rusija nekaj časa uspešno manevrirala po morju mednarodnih sankcij, a njena vojna v Ukrajini je kot mlinski kamen okrog vratu, ki jo bo, če se zadeve ne razrešijo kmalu, sčasoma povlekel pod gladino.

Vojna v Ukrajini v Rusiji sicer ohranja relativno visoko inflacijo in napetosti na trgu dela, na kar je na sestanku s Putinom opozorila tudi guvernerka ruske centralne banke Nabulina. Brezposelnost v Rusiji je po njenih besedah zaradi vojne v Ukrajini, ki je povzročila pomanjkanje delovne sile, le dvoodstotna, zato morajo podjetja v Rusiji dobesedno tekmovati za delovno silo. "Posebnost trenutnega položaja je, da ruskemu gospodarstvu prvič v zgodovini primanjkuje delovne sile," je dejala.

Švedi svarijo: Rusiji grozi finančna katastrofa

Vodja švedske vojaške obveščevalne službe Thomas Nilsson je v intervjuju za poslovni medij Financial Times medtem dejal, da Rusija po njihovih ugotovitvah prikriva dejansko stanje gospodarstva in javnih financ.

Inflacija v Rusiji je po njegovih navedbah skoraj zagotovo bistveno višja od uradnih 5,86 odstotka, Rusija pa trenutni proračunski primanjkljaj podcenjuje za več kot 25 milijard evrov, je dejal Nilsson.

Po njegovih besedah država trenutno živi v izposojenem času, možnosti za to, kaj v prihodnje čaka rusko gospodarstvo, pa so izredno omejene. "Zgodi se jim lahko dolgoročni upad ali pa šok. Grozi jim skoraj neizogibna finančna katastrofa," je opozoril.