Avtorji:
R. K., Na. R., STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
14.54

Osveženo pred

7 minut

Donald Trump Vojna v Iranu

Vojna v Iranu

Trumpu se z dogovorom z Iranom ne mudi

Donald Trump, predsednik, ZDA | Več ameriških medijev, med njima New York Times in Axios, je v soboto poročalo, da je Donald Trump poslal Teheranu nov okvirni sporazum s "strožjimi" pogoji. | Foto Reuters

Več ameriških medijev, med njima New York Times in Axios, je v soboto poročalo, da je Donald Trump poslal Teheranu nov okvirni sporazum s "strožjimi" pogoji.

Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal po tem, ko so ZDA po poročanju ameriških medijev Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s "strožjimi" pogoji, a ni znano, katerimi. Glavni iranski pogajalec je medtem danes poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice.

14.55 Ameriška vojska uničila tovorno ladjo 

Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile izstrelile raketo v strojnico tovorne ladje, ki je poskušala prebiti blokado iranskega pristanišča. Po podatkih ameriškega centralnega poveljstva je tovorna ladja Lian Star pod zastavo Gambije čez noč, ko se je približevala iranskemu pristanišču, prezrla več kot 20 opozoril, poroča Euronews.

Incident se je zgodil kljub krhkemu premirju, ki velja od 7. aprila, pogajanja o koncu vojne, ki sta jih ZDA in Izrael začela proti Iranu 28. februarja zaradi njegovega spornega jedrskega programa, pa čakajo na izid.

Čeprav je prizadeta ladja ostala na površju v Omanskem zalivu, se ameriške sile nanjo niso vkrcale. Ameriška vojska je doslej ustavila šest ladij, ki so poskušale prebiti blokado, le eni so dovolili nadaljevati plovbo. Preusmerjenih je bilo še 116 ladij.

Po besedah predsednika iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf islamska republika ne bo potrdila nobenega sporazuma, "dokler ne bomo prepričani, da so pravice iranskega ljudstva v celoti zagotovljene".

V videoposnetku, ki ga je objavila iranska državna televizija, je dodal, da njihovi pogajalci "ne verjamemo ne sovražnikovim besedam ne obljubam", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump naj bi Teheranu poslal nov okvirni sporazum s "strožjimi" pogoji

Več ameriških medijev, med njima New York Times in Axios, je v soboto poročalo, da je Trump poslal Teheranu nov okvirni sporazum s "strožjimi" pogoji. Kateri so ti pogoji, ni znano, je pa v preteklosti izpostavljal predvsem, da Iran ne sme razviti oziroma imeti jedrskega orožja in da je treba blokado Hormuške ožine odpraviti.

Za Fox News je Trump v soboto zvečer dejal, da je "edino zagotovilo, ki ga moram imeti, da ne bo jedrskega orožja". "S tem so se strinjali, kar je bilo zelo zanimivo," je povedal v pogovoru s snaho Laro Trump.

Ob tem je izpostavil, da se mu z dogovorom ne mudi. "Počasi, a zanesljivo dobivamo, mislim, tisto, kar hočemo, in če ne dobimo tistega, kar hočemo, se bo končalo drugače," je dodal.

V Teheranu medtem trdijo, da o jedrskem programu, ki je po njihovih trditvah izključno civilne narave, ne potekajo pogajanja in da je nadzor nad ladijskim prometom v Hormuški ožini iranska pravica. Med pravicami, ki da jim morajo biti zagotovljene v sporazumu, sta tudi omilitev sankcij in sprostitev iranskega premoženja, zamrznjenega v bankah v tujini.

