Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Natisni članek

oblikovanje Jeep nagrada Car Design Award PR članek

Četrtek, 23. 4. 2026, 11.06

Jeep® je prejel nagrado Car Design Award 2026

Car Design Award | Foto Avto Triglav d.o.o.

Foto: Avto Triglav d.o.o.

Blagovna znamka Jeep® je prejela prestižno nagrado Car Design Award 2026 za svoj oblikovalski jezik blagovne znamke. Nagrada je namenjena oblikovalskim ekipam, ki najbolje izražajo inovativnost, formalno odličnost in sposobnost razumevanja novih izzivov mobilnosti.

Žirija nagrade Car Design Award je Jeepu® podelila prestižno priznanje za oblikovalski jezik blagovne znamke. Zmagovalci nagrad Car Design Award 2026 so bili razglašeni med tednom oblikovanja v Milanu, plaketa pa je bila podeljena 22. aprila v muzeju ADI v Milanu.

Nagrada za oblikovalski jezik blagovne znamke se podeljuje oblikovalski ekipi, ki je najbolje zagotovila doslednost in prepoznavnost oblikovalskega izraza blagovne znamke skozi celotno paleto izdelkov.

Eno najbolj zaželenih priznanj v industriji

Nagrado Car Design Award, ustanovljeno leta 1984, podeljuje mednarodna žirija, sestavljena iz novinarjev vodilnih svetovnih avtomobilskih publikacij. Priznava projekte, ki so pomembno prispevali k razvoju avtomobilskega oblikovanja.

V obrazložitvi nagrade je zapisano: "Pri oblikovanju Jeep® nikoli ne izda svojih korenin, temveč uporablja prepoznavne elemente, kot so maska s sedmimi režami in trapezoidni blatniški loki, jih na novo interpretira ter preoblikuje v univerzalne simbole avanture in svobode. V obdobju energetske preobrazbe še naprej oblikuje kolektivno predstavo o raziskovanju, pri čemer avtentičnost ostaja temelj vsake stvaritve."

Daniele Calonaci, vodja oblikovanja znamke Jeep® za razširjeno Evropo, je povedal: "Kot oblikovalska ekipa Jeep® želimo združiti funkcionalnost pravega SUV z značilnim dizajnom, ki ga evropski kupci pričakujejo od svojih vozil. Prizadevamo si, da avtentičnost ostane temelj vsake naše stvaritve, kar omogoča, da Jeep® še naprej oblikuje kolektivno predstavo o raziskovanju. Naši prihodnji modeli bodo znova postavili oblikovanje v ospredje, zato to nagrado razumemo kot zelo spodbuden znak za prihodnost."

O blagovni znamki Jeep®

Skoraj 85 let je Jeep® globalni vodja na področju SUV, saj ponuja legendarne terenske zmogljivosti, napredno tehnologijo in izjemno vsestranskost za vse, ki iščejo zabavo in avanturo. Z zavezanostjo inovacijam blagovna znamka Jeep ponuja raznoliko paleto vozil z motorji z notranjim zgorevanjem, hibridno tehnologijo in popolnoma električnimi pogoni. Na temeljih svobode, avanture, avtentičnosti in strasti Jeep še naprej postavlja standarde za robustna ter hkrati prefinjena vozila, zasnovana za premagovanje vseh izzivov.

Naročnik oglasne vsebine je Avto Triglav.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.