Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Sreda, 22. 4. 2026, 10.40

0 minut

Hrgota in Tepeš še naprej z Domnom in Niko Prevc, Janus v novi vlogi

Robert Hrgota | Robert Hrgota nadaljuje trenersko poslanstvo v slovenski članski A-reprezentanci. | Foto Anže Malovrh/STA

Robert Hrgota nadaljuje trenersko poslanstvo v slovenski članski A-reprezentanci.

Foto: Anže Malovrh/STA

Na seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Smučarske zveze Slovenije je padla odločitev glede trenerskih mest za sezono 2026/27. Robert Hrgota ostaja na čelu moške reprezentance, Jurij Tepeš ženske, sprememba pa se je zgodila pri B-reprezentanci, kjer Goran Janus ni več trener in se seli v DPNC. Potrdili so tudi sestavo reprezentanc za prihodnjo sezono.

Pri odboru so ob potrditvi glavnih trenerjev A-reprezentanc poudarili pomen stabilnosti strokovnega štaba, ki je v zadnjih sezonah pomembno prispeval k vrhunskim rezultatom slovenskih skokov. V zadnji sezoni je bilo praktično vse v znamenju Domna in Nike Prevc, ki sta krojila vrh svetovnih skokov.

Brez sprememb na čelu A-reprezentanc

V moški A-reprezentanci bodo v prihajajoči sezoni pod taktirko Roberta Hrgote Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žiga Jančar, Žak Mogel in Lovro Kos.

Jurij Tepeš in šampionka Nika Prevc bosta še naprej sodelovala. Foto: Aleš Fevžer

Žensko A-reprezentanco bo še naprej vodil Jurij Tepeš, sestavljale pa jo bodo Nika Prevc, Ema Klinec, Katra Komar, Nika Vodan, Maja Kovačič, Taja Bodlaj, ki se vrača po poškodbi, in Tina Erzar, ki ima status izjeme zaradi zdravstvenega stanja.

Janusa zamenjal Vodan, Mulec pri ženskah

Znani sta tudi sestavi obeh B-reprezentanc. V moški B-reprezentanci bodo Enej Faletič, Žiga Jelar, Rok Masle, Gorazd Završnik in Jernej Presečnik, glavni trener te skupine pa bo Gašper Vodan, ki bo tako nadomestil Gorana Janusa, kar je bila debata že v času Planice. Nekdanji selektor osrednje skakalne reprezentance, s katero je žel številne uspehe, se po novem seli v Državni panožni nordijski center v Kranj.

Goran Janus ne bo več glavni trener B-ekipe, saj se seli v Državni panožni nordijski center v Kranj. Foto: www.alesfevzer.com

V ženski B-reprezentanci so Jerica Jesenko, Taja Košir, Ajda Košnjek, Živa Andrič in Taja Sitar kot pridružena članica. Glavni trener ženske B-reprezentance bo Ožbej Mulec.

Poudarek na razvoju, tehniki in prehodu med selekcijami

Na seji so obravnavali tudi načrt dela DPNC za sezono 2026/27, v katerem ostaja glavni poudarek na nadaljnji nadgradnji trenažnega procesa in še tesnejšem povezovanju vseh ravni razvoja, od klubov do reprezentance.

Domen Prevc in Nika Prevc sta lastnika velikega kristalnega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu. Foto: Bojan Puhek

Načrt predvideva sistematično razdeljen trenažni proces, individualiziran pristop glede na starost, razvoj in potencial posameznika oz. posameznice, usklajevanje športnega in šolskega procesa, večji poudarek na tehnični pripravi ter dodatno vključevanje specialne motorike in kondicijske priprave, zlasti v pripravljalnem obdobju.

Predvidenih je tudi več skupnih priprav, tako skakalnih kot kondicijskih kampov, ob tem pa tudi postopni prehod z manjših na večje naprave. V sistemu želijo odpreti tudi prostor za uporabo naprednih metod treninga, kot so vetrovnik v Radovljici in testiranja opreme.

Vse načrte in sestave reprezentanc za sezono 2026/27 mora zdaj potrditi še Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, medtem ko se bodo ekipe v sklopu priprav na novo sezono zbrale po prvomajskih praznikih.

