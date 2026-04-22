Sreda, 22. 4. 2026, 14.04
Teniški globus, 22. april
Čilić napredoval v drugi krog
Hrvaški teniški igralec Marin Čilić je na mastersu v Madridu v prvem krogu izločil Belgijca Zizouja Bergsa s 4:6, 6:3 in 6:4.
Madrid, masters (8,23 milijona evrov):
1. krog:
Marin Čilić (Hrv) - Zizou Bergs (Bel) 4:6, 6:3, 6:4;
Emilio Nava (ZDA) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:3, 7:5;
Vit Kopriva (Češ) - Zhang Zhizhen (Kit) 6:2, 6:0;
Ignacio Buse (Per) - Adrian Mannarino (Fra) 6:4, 6:2;
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
1. krog:
Zeynep Sönmez (Tur) - Carlota Martinez (Špa) 7:5, 6:2;
Elena Gabriela Ruse (Rom) - Antonia Ružić (Hrv) 6:3, 4:6, 6:0;
Panna Udvardy (Mad) - Kimberly Birrell (Avs) 6:4, 1:6, 6:1;
Zhang Shuai (Kit) - Eva Lys (Nem) 6:4, 6:3.