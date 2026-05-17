Jannik Sinner osvojil Rim, dopolnil zbirko in se zapisal med nesmrtne

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja serije masters v Rimu. S slavjem v večnem mestu je 24-letni domačin dopolnil zbirko zmag na mastersih in postal šele drugi igralec v zgodovini s tem dosežkom. V finalu je po uri in 44 minutah s 6:4, 6:4 ugnal Norvežana Casperja Ruuda.

Italijanski as Jannik Sinner je do prvega naslova na turnirjih serije masters prišel v Montrealu leta 2023. Naslednje leto je osvojil Miami, Cincinnati in Šanghaj, lani pa je zbirki dodal še pariški masters.

Južni Tirolec vse bližje 30. naslovu

Zdaj ima deset naslovov na mastersih. Foto: Reuters Od takrat je tudi neporažen na turnirjih najmočnejše serije ATP, saj je po vrsti letos dobil tako Indian Wells, drugič Miami ter prvič vse tri peščene masterse v Monte Carlu, Madridu in danes Rimu. Popolna peščena sezona na mastersih je leta 2013 uspela le Špancu Rafaelu Nadalu.

Skupaj ima Sinner po 15. finalu zdaj deset naslovov na mastersih, s čimer je na večni lestvici že na sedmem mestu, med aktivnimi tenisači pa drugi za navidez neulovljivim Srbom Novakom Đokovićem, ki jih je kot najboljši v zgodovini zbral kar 40.

V karieri je na poklicni ravni Južni Tirolec vse bližje 30. naslovu. Današnji v Rimu je bil namreč 29. po vrsti v 38. finalu. Jubilejni naslov bo lovil na Rolandu Garrosu, ki se bo začel prihodnjo nedeljo.

Finale v Rimu je potekal pred nabito polnimi tribunami. Foto: Reuters

V Parizu bo ob odsotnosti lanskega zmagovalca, Španca Carlosa Alcaraza, izrazit favorit, da dopolni zbirko zmag na vseh turnirjih za grand slam. Lani je na pariškem pesku Sinner izgubil po dramatičnem finalu proti Špancu.

Norvežan ostaja pri 12 lovorikah

Casper Ruud je v karieri osvojil 14 turnirjev. Foto: Reuters Za Casperja Ruuda, ki je lani v Rimu v četrtfinalu proti Sinnerju osvojil le eno igro, je bil današnji finale 19. na pesku in prvi v Rimu, ostaja pa pri 12 lovorikah. Skupaj je v karieri na vseh podlagah osvojil 14 turnirjev in 13-krat ostal praznih rok.

Štiriindvajsetletni Južni Tirolec se je sprva malce mučil z močnimi forhendi Norvežana in takoj zaostal z 0:2. Nato je strnil vrste, izenačil ter v deveti igri še drugič odvzel servis dvakratnemu finalistu Rolanda Garrosa in nato zanesljivo dokončal polovico dela po 50 minutah.

V drugem nizu je Italijan na veselje bučnega domačega občinstva takoj odvzel servisu tri leta starejšemu Norvežanu. Do konca je Ruudu ponudil le eno priložnost za odvzem servisa, a je ta ni izkoristil, po uri in 44 minutah pa je bilo dvoboja konec.

Izjemni Italijan je posledično nanizal že 29. zaporedno zmago na turneji, kar je peti najdaljši niz od uvedbe serije ATP leta 1990. Največ zaporednih zmag ima Đoković, in sicer 43.

Skupno je na mastersih zdaj pri 34 zaporednih zmagah, pri 31 je ujel in nato z 32. zmago v četrtfinalu tega turnirja tudi prehitel prejšnjo najboljšo Đokovićevo znamko.