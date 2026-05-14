tenis Novak Đoković Jannik Sinner

Teniški globus, 14. maj

Sinner po zmagi proti Rubljovu zrušil rekord Đokovića

Jannik Sinner | Jannik Sinner je dosegel 32. zaporedno zmago, kar je nov mejnik na tovrstnih turnirjih. | Foto Reuters

Jannik Sinner je dosegel 32. zaporedno zmago, kar je nov mejnik na tovrstnih turnirjih.

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na torkovem dvoboju v Rimu izenačil rekord Srba Novaka Đokovića iz leta 2011 po številu zaporednih zmag na turnirjih serije masters, na današnjem četrtfinalnem obračunu pa je po zmagi proti Rusu Andreju Rubljovu dosegel 32. zaporedno zmago, kar je nov mejnik na tovrstnih turnirjih.

Trenutno prvi igralec na jakostni lestvici ATP iz Južne Tirolske je osvojil zadnjih pet turnirjev serije masters v Parizu, Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu in Madridu. V italijanski prestolnici lahko postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.

Sinner je v današnjem četrtfinalnem obračunu po uri in 32 minutah premagal Rubljova s 6:2 in 6:3, v polfinalu pa se bo pomeril z zmagovalcem špansko-ruskega dvoboja Martin Landaluce - Danil Medvedjev.

