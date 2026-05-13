Italijanski teniški igralec Lorenzo Musetti je zaradi poškodbe stegenske mišice odpovedal nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, drugem turnirju za grand slam v sezoni, so poročale agencije, tudi Reuters.

Lanski finalist Rolanda Garrosa in deseti igralec na svetovni lestvici Lorenzo Musetti se je ob torkovem porazu v Rimu mučil proti Norvežanu Casperju Ruudu. Po zdravniškem pregledu pa je dobil slabo novico. Zaradi poškodbe bo moral počivati nekaj tednov, je Musetti razkril na Instagramu. "Na žalost to pomeni, da ne bom mogel nastopiti v Hamburgu in na Rolandu Garrosu. To je težko sprejeti," je sporočil 24-letni Italijan.