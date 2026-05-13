Andy Murray, nekdaj prvi igralec sveta, se spet vrača na trenersko mesto, potem ko je lani nekaj časa pomagal Novaku Đokoviću. Tokrat bo skušal svoje znanje predati rojaku Jacku Draperju.

Jack Draper je v ekipo povabil novo okrepitev. Foto: Guliverimage

Jack Draper, nekdaj že četrti igralec sveta, je sporočil, da se je razšel z Jamiejem Delgadom. Mladi Britanec bo še naprej sodeloval z ekipo britanske teniške zveze LTA, a je ob tem razkril, da v njegovo ekipo prihaja Andy Murray. Nekdaj prvi igralec sveta in trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam naj bi Draperju pomagal za del sezone, ko se turnirji igrajo na travi. Murrayja čaka pomembna naloga, saj želi Draper po težavnem začetku leta 2026 in poškodbi znova ujeti pravo formo ter predvsem ostati zdrav v preostanku letošnje sezone.

Foto: Reuters

Odnos z otroki mu je pomagal

V nedavnem intervjuju za Sky Sports je Murray povedal, da so ga njegove izkušnje z Novakom Đokovićem dodatno spodbudile k vlogi trenerja. Že pred časom je dejal, da se je v preteklosti veliko naučil od 38-letnega Beograjčana.

"Če sem iskren, bi bil rad spet trener. Naučil sem se kar nekaj o treniranju igralcev. O tem, kako jim moraš dajati informacije in kako jih moraš poslušati. Otroci so mi pri tem pomagali, saj sem se naučil biti bolj razumevajoč in videti stvari tudi s perspektive druge osebe."

Jack Draper je v letošnji sezoni odigral le devet dvobojev, ob tem pa dosegel pet zmag in štiri poraze. Nazadnje je igral aprila v Barceloni, kjer se je poslovil že v prvem krogu. Zanimivo bo videti, ali se bosta z Murrayjem ujela.

Preberite še: