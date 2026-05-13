Neverjetno, kaj se dogaja: podatki, ki jim je težko verjeti

V italijanskih medijih lahko zadnje dni beremo novice, ki se zdijo nemogoče za ljubitelje športa, sploh v Italiji. Tenis, ki v zadnjih letih pri naših sosedih doživlja pravi preporod, je v določenih segmentih prehitel celo italijanski nogomet, kar je skoraj nerazumljivo.

Turnir v Rimu je postal eden najprestižnejših turnirjev na turneji. Foto: Guliverimage

Seveda je jasno, da je nogomet v Italiji nekaj več kot samo šport, tako da mu primata po priljubljenosti ne moremo vzeti. Vseeno pa velik preporod doživlja tenis. In prav ta teniški bum lahko trenutno spremljamo na teniškem turnirju serije masters v Rimu.

Že dovolj zgovoren je podatek, da je na prvem mestu svetovne lestvice Jannik Sinner, medtem ko je med italijanskimi igralkami najbolje uvrščena Jasmine Paolini na osmem mestu. A med ljubitelji belega športa izstopajo predvsem cene vstopnic, ki so skokovito narasle in so dostopne le tistim z nekoliko debelejšimi denarnicami.

Italijanski igralci med prvih 100 na lestvici ATP: Igralec Uvrstitev na lestvici ATP Jannik Sinner 1. mesto Lorenzo Musetti 10. mesto Flavio Cobolli 12. mesto Luciano Darderi 20. mesto Lorenzo Sonego 66. mesto Mattia Bellucci 80. mesto Matteo Berrettini 100. mesto

Italijanske igralke med prvih 100 na lestvici WTA: Igralka Uvrstitev na lestvici WTA Jasmine Paolini 8. mesto Elisabetta Cocciaretto 41. mesto

Cene v nebo: ogled dvoboja ni več za vsakogar

Tisti, ki si želijo na prizorišču Foro Italico v živo videti Jannika Sinnerja, so verjetno doživeli manjši šok. Vstopnice za prve dni turnirja se začnejo pri približno 70 evrih, dnevne vstopnice za osrednje igrišče Campo Centrale pa so bile že za prvi krog naprodaj od 120 evrov naprej. Za četrtfinale je bilo treba odšteti več kot 300 evrov, cene za premium sedeže za zaključne dvoboje pa presegajo tudi tisoč evrov. Zaradi velikega zanimanja in povpraševanja je jasno, da je to postal turnir za bogatejše občinstvo. Tisto, kar je bilo še pred kratkim dostopno povprečnemu človeku, danes skoraj ni več.

Ravno te dni potekajo dvoboji osmine finala. Na uradni spletni strani smo preverili, ali je še na voljo kakšna vstopnica. Dobite jo pri vrhu tribun, stane pa 620 evrov. Pred dvema letoma je bilo vstopnico za osmino finala mogoče dobiti za dobrih 113 evrov.



Obstajajo podatki, da je italijanski tenis zgodba o uspehu, saj je v določenem segmentu prehitel celo nogomet. Italijanska teniška in padel zveza (FITP) je leta 2025 ustvarila več kot 230 milijonov evrov prihodkov in prvič v zgodovini prehitela Italijansko nogometno zvezo (FIGC). Ta je ustvarila nekaj več kot 200 milijonov evrov prihodkov. Že lani je bila razlika zelo majhna, po podatkih iz leta 2025 pa vidimo zgodovinski preobrat. Po številu aktivnih igralcev se tenis že približuje nogometu – tenis in padel skupaj igra približno 6,2 milijona Italijanov, nogomet pa 6,5 milijona, so zapisali na spletni strani wantedinrome.com.

Jannik Sinner je zagotovo velik magnet za italijanske navijače. Foto: Reuters

Ne samo Jannik Sinner, ampak tudi strategija

Mnogi bi si mislili, da so za ta preobrat poskrbeli vrhunski italijanski teniški igralci z Jannikom Sinnerjem na čelu. Do neke mere bi to lahko držalo, a naj šlo tudi za dolgoročno strategijo italijanske zveze, ki ji je iz povprečnega teniškega turnirja uspelo narediti vrhunski športni dogodek. Uspehi italijanskih igralcev so le še pospešili razcvet tega športa.

Italija ima danes 4.465 klubov, 2.553 teniških in padel šol ter približno 15 tisoč trenerjev. In ravno padel je v Italiji eksplodiral veliko prej kot drugje v Evropi. Italijanska teniška zveza je naredila zelo dobro potezo, ko se je leta 2023 preimenovala v Teniško in padel zvezo (FITP). Milijoni rekreativcev, ki tenisa nikoli niso igrali, so postali člani klubov, plačevali trenerje in najeme igrišč, kar je posledično spremenilo finančno stanje zveze.

Za italijansko zvezo je to velika zgodba o uspehu, navijač, ki si želi v Rimu v živo gledati najboljše igralce, pa je pred veliko dilemo: ali bo spremljal dvoboje prek televizijskega prenosa ali pa bo moral za vstopnico odšteti še pred nekaj leti nepredstavljiv znesek.

