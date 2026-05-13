Sreda, 13. 5. 2026, 22.30
Teniški globus, 13. maj
V Rimu izpadla še druga nosilka, izločila jo je Elina Svitolina
Na močnem teniškem turnirju v Rimu se že od začetka dogajajo presenečenja in tako je tudi v četrtfinalu. Že prejšnji teden je izpadla Arina Sabalenka, prva nosilka, zdaj je domov odšla drugopostavljena Jelena Ribakina. V treh nizih je bila od nje boljša Elina Svitolina.
Četrtfinale:
Casper Ruud (Nor/23) - Karen Hačanov (Rus/13) 6:1, 1:6, 6:2;
Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):
Četrtfinale:
Iga Swiatek (Pol/4) - Jessica Pegula (ZDA/5) 6:1, 6:2;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Jelena Ribakina (Kaz/2) 2:6, 6:4, 6:4.