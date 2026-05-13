V Rimu izpadla še druga nosilka, izločila jo je Elina Svitolina

Na močnem teniškem turnirju v Rimu se že od začetka dogajajo presenečenja in tako je tudi v četrtfinalu. Že prejšnji teden je izpadla Arina Sabalenka, prva nosilka, zdaj je domov odšla drugopostavljena Jelena Ribakina. V treh nizih je bila od nje boljša Elina Svitolina.