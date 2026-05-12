Torek, 12. 5. 2026, 17.45
1 ura, 28 minut
Teniški globus, 12. maj
Zverev brez četrtfinala v Rimu, Sinner izenačil rekord
Italijan Luciano Darderi je v osmini finala turnirja ATP masters v Rimu izločil drugega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva, v četrtfinalu pa ga čaka spopad s Špancem, Rafaelom Jodarjem, ki je bil danes boljši od Američana Tiena. Zanesljivo je s tekmecem v osmini finala opravil prvi nosilec turnirja in številka ena z lestvice ATP Jannik Sinner in tako izenačil rekord Novaka Đokovića. V dveh nizih je izločil rojaka Andreo Pellegrina. Na turnirju WTA v večnem mestu je znana prva polfinalistka, to je Romunka Sorana Cirstea, ki je bila v četrtfinalu s 6:1 in 7:6 boljša od Latvijke Jelene Ostapenko.
V četrtfinale Rima sta napredovala še Rus Karen Hačanov in Norvežan Casper Ruud. Oba sta bila zanesljiva, prvi je v dveh nizih odpravil Hrvata Prižmića, drugi je bil prav tako v dveh nizih boljši od Italijana Musettija. Ta je bil sicer osmi nosilec turnirja.
Jannik Sinner je z uvrstitvijo v četrtfinale izenačil rekord Srba Novaka Đokovića po zaporednih zmagah na turnirjih serije masters. V uri in pol je s 6:2, 6:3 premagal rojaka Andrea Pellegrina in vpisal 31. zmago v nizu na mastersih, priložnost za nov rekord pa bo imel v četrtfinalu, kjer se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja Andrej Rubljov - Nikoloz Basilašvili.
Jannik Sinner je izenačil rekord Srba Novaka Đokovića po zaporednih zmagah na turnirjih serije masters.
Sinner je osvojil zadnjih pet mastersov 1000 (Pariz 2025 in letos Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid) in lahko ta teden v Rimu postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.
V osmini finala pa se je poslovil drugi najvišjeuvrščeni igralec na turnirju Nemec Alexander Zverev, ki je proti domačinu Lucianu Darderiju dobil prvi niz s 6:1, naslednja dva pa izgubil s 6:7 in 0:6. Ob tem je v podaljšani igri drugega niza, ki se je končala z 12:10, zapravil štiri žoge za zmago.
Darderi je ubranil štiri Zvereve zaključne žoge:
THE COMEBACK KING 👑— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026
Darderi saves FOUR match points and comes from a set and a break down to beat Zverev!#IBI26 pic.twitter.com/p3ZKsw6HfP
Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):
Osmina finala:
Karen Hačanov (Rus/13) - Dino Prižmić (Hrv) 6:1, 7:6 (2);
Casper Ruud (Nor/23) - Lorenzo Musetti (Ita/8) 6:3, 6:1;
Rafael Jodar (Špa/32) - Learner Tien (ZDA/19) 6:1, 6:4;
Luciano Darderi (Ita/18) - Alexander Zverev (Nem/2) 1:6, 7:6 (10), 6:0;
Jannik Sinner (Ita/1) - Andrea Pellegrino (Ita) 6:2, 6:3;
Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):
Četrtfinale:
Sorana Cirstea (Rom/26) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:1, 7:6 (0);