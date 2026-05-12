Zverev brez četrtfinala v Rimu, Sinner izenačil rekord

Italijan Luciano Darderi je v osmini finala turnirja ATP masters v Rimu izločil drugega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva, v četrtfinalu pa ga čaka spopad s Špancem, Rafaelom Jodarjem, ki je bil danes boljši od Američana Tiena. Zanesljivo je s tekmecem v osmini finala opravil prvi nosilec turnirja in številka ena z lestvice ATP Jannik Sinner in tako izenačil rekord Novaka Đokovića. V dveh nizih je izločil rojaka Andreo Pellegrina. Na turnirju WTA v večnem mestu je znana prva polfinalistka, to je Romunka Sorana Cirstea, ki je bila v četrtfinalu s 6:1 in 7:6 boljša od Latvijke Jelene Ostapenko.

V četrtfinale Rima sta napredovala še Rus Karen Hačanov in Norvežan Casper Ruud. Oba sta bila zanesljiva, prvi je v dveh nizih odpravil Hrvata Prižmića, drugi je bil prav tako v dveh nizih boljši od Italijana Musettija. Ta je bil sicer osmi nosilec turnirja.

Jannik Sinner je z uvrstitvijo v četrtfinale izenačil rekord Srba Novaka Đokovića po zaporednih zmagah na turnirjih serije masters. V uri in pol je s 6:2, 6:3 premagal rojaka Andrea Pellegrina in vpisal 31. zmago v nizu na mastersih, priložnost za nov rekord pa bo imel v četrtfinalu, kjer se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja Andrej Rubljov - Nikoloz Basilašvili.

Sinner je osvojil zadnjih pet mastersov 1000 (Pariz 2025 in letos Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid) in lahko ta teden v Rimu postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.

V osmini finala pa se je poslovil drugi najvišjeuvrščeni igralec na turnirju Nemec Alexander Zverev, ki je proti domačinu Lucianu Darderiju dobil prvi niz s 6:1, naslednja dva pa izgubil s 6:7 in 0:6. Ob tem je v podaljšani igri drugega niza, ki se je končala z 12:10, zapravil štiri žoge za zmago.

Darderi je ubranil štiri Zvereve zaključne žoge:

