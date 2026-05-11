"Čeprav je rekel, da uživa, se je to v njem kopičilo," je razkrila Julija Salinkova, mama priznanega teniškega igralca Stefanosa Cicipasa, ki je bil pred časom v zvezi s teniško igralko Paulo Badoso, v zadnjem času pa gre čez precej burno obdobje – tako v zasebnem kot tudi profesionalnem življenju.

🇬🇷La madre de Tsitsipas, sobre la relación de su hijo con Badosa:



😬"Fue difícil desde el principio"



Yulia Salnikova se abrió en una entrevista en la que también hablo sobre el estado físico de su hijo y los problemas que tuvieron con Ivanisevichttps://t.co/ZBLniaeDzn — Punto de Break (@PuntoDBreak) December 4, 2025

Stefanosa Cicipasa ne gre posebej predstavljati, saj v zadnjih letih velja za enega najboljših igralcev na turneji. V svojo vitrino je pospravil že trinajst turnirskih lovorik in bil nekdaj že tretji igralec sveta, a 27-letni teniški igralec je v zadnjem času precej nazadoval. Trenutno je 75. igralec sveta, nazadnje pa je igral na turnirju serije masters v Rimu, ko je z izpadom v prvem krogu doživel še eno hladno prho.

Tako slabega igralca še ni videl

Ob vsem tem se poraja ogromno vprašanj, kaj je razlog za padec na lestvici in tudi padec v njegovi igri. Zelo neposreden je bil pred časom hrvaški teniški trener Goran Ivanišević, ki je z njim sodeloval zelo kratek čas. Splitčan je v enem izmed intervjujev povedal, da že dolgo ni videl tako slabo pripravljenega igralca, kar je v teniškem svetu dvignilo precej prahu.

Paula Badosa naj ne bi dobro vplivala na Stefanosa. Foto: Guliverimage

Odnos z dekletom ga je bremenil

Tančico skrivnosti pa je v obsežnem intervjuju razkrila tudi njegova mama Julija Salinkova, ki je namignila, da mu odnos s teniško igralko in zdaj njegovo že nekdanjo partnerko Paulo Badoso ni najbolj koristil.

"Bila sta dober par, a zanj je bilo to breme. Preveč se je trudil." Salinkova je govorila o tem, da je nenehna medijska izpostavljenost postopoma začela pritiskati nanj in njegov značaj. "Stalno objavljanje fotografij, družbena omrežja in vsa medijska pozornost so ga počasi začeli načenjati. Čeprav je govoril, da mu je to všeč, se je v njem vse skupaj kopičilo," je dejala.

TSITSIPAS ESTÁ ENAMORADO ❤️‼️



El griego subió un video a YouTube con su viaje a Namibia y presentó en sociedad a su flamante novia Kristen Thoms.

Kristen es una ex-tenista del circuito universitario.



Que viva el amor! pic.twitter.com/G8Tt7SEzZs — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) January 10, 2026

Zdaj naj bi našel svoj mir

Grk je v tem obdobju našel novo sorodno dušo. To je Američanka Kristen Thoms, ki je v študentskih letih igrala univerzitetni tenis (Florida Atlantic University). Cicipas je v zadnjih intervjujih večkrat poudaril, da je Kristen velika čustveno opora in da dobro razume psihološke pritiske profesionalnega tenisa, ker ima tudi sama športno ozadje. Veliko dobrega o novi izbranki je v intervjuju povedala tudi njegova mama.

"Mislim, da je dozorel v vseh pogledih. Zelo mu je pomagala tudi prisotnost dekleta. Ob njej ima zelo mirno in čustveno stabilno življenje." Mama je Kristen opisala kot osebo, ki se je popolnoma vključila v družino. "Občutek imam, kot da jo poznam že 90 let. Je zelo prijetno in srčno dekle, dobro razume tenis, saj je igrala univerzitetni tenis, poleg tega pa si je ustvarila tudi lastno kariero v svetu marketinga in zastopanja."

Oče Apostolos in sin Stefanos Cicipas Foto: Guliverimage

Tudi z očetom se bolje razumeta

V intervjuju za puntodebreak.com so se dotaknili tudi odnosa z njegovim očetom, s katerim naj bi po njenih besedah obnovila vez, zdaj pa sprejemata veliko kompromisov. "Zdaj je njun odnos na sedem in pol od deset. Prej je bil na devetki, vendar je bilo preveč čustveno intenzivno in ju je na koncu uničilo," je še povedala Julija Salinkova, ki je nekdaj tudi sama igrala profesionalni tenis.

Preberite še: