Teniški igralec Hamad Međedović na turnirju serije masters v Rimu živi svoje teniške sanje, potem ko se je uvrstil v osmino finala. A v zadnjem dvoboju je šel do človeških meja ali celo prek njih.

Hamad Međedović je v tretjem krogu prestižnega turnirja v triurnem teniškem trilerju premagal Argentinca Mariana Navoneja. Dvoboj se je končal z izidom 4:6, 6:3, 6:4, a ta zmaga je bila težko prislužena, saj je Srba ob točki za končno zmago obšla slabost in je moral ob robu igrišča bruhati. Vzel si je kratek premor, nad čimer določeni navijači na tribunah niso bili najbolj navdušeni. Šele 22-letnemu teniškemu igralcu se je vendarle uspelo zbrati in se prebiti v osmino finala.

"Trenutno je res lep občutek biti v moji koži." Foto: Reuters

Po tej zmagi ga je čakalo še kar nekaj medijskih obveznosti. Na novinarski konferenci je Međedović izvedel, da je najboljši srbski teniški igralec v zadnjih treh letih v Rimu. Nad temi ugotovitvami je bil presenečen tudi sam.

"Najprej ste me šokirali. Za trenutek sem mislil, da ste rekli, da sem najboljši srbski teniški igralec. Trenutno je res lep občutek biti v moji koži. Zelo sem ponosen, da sem se prvič uvrstil v osmino finala in da imam priložnost boriti se za četrtfinale. Želel bi si, da bi tudi drugi srbski igralci na turnirju dosegli boljše rezultate, vendar so nekateri imeli res neugodne nasprotnike. Upam, da bodo že na naslednjem turnirju boljši," je povedal 22-letnik, ki je bil po dvoboju videti zelo utrujen, a kot je sam povedal, ima srečo, da ga v torek čaka dvoboj v večernem terminu.

Marca je doživljal kalvarijo

Uvrstitev v osmino finala je zanj največji uspeh na turnirjih serije masters, a kot je sam dejal, je za tem veliko dela tako na igrišču kot zunaj njega. Pred dvema mesecema mu je šlo vse narobe. "Dolgo sem čakal na ta trenutek in bil zelo potrpežljiv. Doživel sem veliko smolo, ker zaradi vizuma marca nisem mogel potovati na turnirje v Ameriko, kjer bi moral igrati v glavnem žrebu Indian Wellsa in Miamija, vendar sem se osredotočil na nadaljevanje sezone. In zdaj vendarle kaže, da je vse prišlo na svoje mesto," je razlagal trenutno 67. igralec sveta.

Novak Đoković Foto: Guliverimage

O Novaku Đokoviću

Ni se mogel izogniti niti vprašanju o Novaku Đokoviću, o katerem je govoril z izbranimi besedami. Osemintridesetletni Nole se je letos v Rimu poslovil že po uvodnem dvoboju, ko ga je pod hladno prho poslal Hrvat Dino Prižmić.

"Z Novakom imam odličen odnos in ga nimam le za najboljšega teniškega igralca, ampak tudi za najboljšega športnika vseh časov. Je moj veliki prijatelj, vzornik, mentor … Človek, ki z nami vedno deli vse svoje izkušnje in nam priskoči na pomoč pri vseh vprašanjih. Čudovito ga je imeti ob sebi."

Hamad Međedović ima danes na rimskem pesku že novo nalogo. V osmini finala bo njegov nasprotnik srečni poraženec iz kvalifikacij, Španec Martin Landaluce, trenutno 94. igralec sveta.

Preberite še: