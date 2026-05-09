Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Sobota,
9. 5. 2026,
18.32

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
tenis teniški globus Arina Sabalenka

Sobota, 9. 5. 2026, 18.32

1 ura, 36 minut

Teniški globus, 9. maj

Novo razočaranje za Arino Sabalenko

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je izpadla v tretjem krogu Rima. | Foto Reuters

Arina Sabalenka je izpadla v tretjem krogu Rima.

Foto: Reuters

Prva igralka sveta Arina Sabalenka je v tretjem krogu turnirja WTA 1000 v Rimu izgubila z Romunko Sorano Cirsteo z 2:6, 6:3, 7:5 in tako ostala brez napredovanja v osmino finala. Belorusinja, ki je vodila s 6:2 in 2:0, v nadaljevanju pa potrebovala zdravniško oskrbo, je že na prejšnjem turnirju v Madridu izpadla hitreje od pričakovanj, v četrtfinalu.

 Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):

- 2. krog:
Andrej Rubljov (Rus/12) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 6:4;
Pablo Llamas Ruiz (Špa) - Corentin Moutet (Fra/28) 6:4, 3:6, 7:6 (4);
Agustin Tirante Thiago (Arg) - Cameron Norrie (VBr/17) 6:3, 7:5;
Danil Medvedjev (Rus/7) - Tomaš Machač (Češ) brez boja;
Martin Landaluce (Špa) - Marin Ćilić (Hrv) 6:4, 6:4;
Mariano Navone (Arg) - Felix Auger Aliassime (Kan/4) 7:6 (4), 7:6 (5);
Alejandro Davidovich Fokina (Špa/21) - Cristian Garin (Čil) 7:6 (2), 6:4;
Mattia Bellucci (Ita) - Martin Etcheverry Tomas (Arg/24) 5:7, 6:2, 6:3;
Brandon Nakashima (ZDA/30) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6:4, 6:0;

Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):

- 3. krog:
Cori Gauff (ZDA/3) - Solana Sierra (Arg) 5:7, 6:0, 6:4;
Linda Noskova (Češ/13) - Aleksandra Olinikova (Ukr) 6:1, 6:3;
Elise Mertens (Bel/21) - Jasmine Paolini (Ita/9) 4:6, 7:6 (5), 6:3;
Jelena Ostapenko (Lat) - Qinwen Zheng (Kit) 4:6, 6:4, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom/26) - Arina Sabalenka (Blr/1) 2:6, 6:3, 7:5;

tenis teniški globus Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.