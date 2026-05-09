Novo razočaranje za Arino Sabalenko

Prva igralka sveta Arina Sabalenka je v tretjem krogu turnirja WTA 1000 v Rimu izgubila z Romunko Sorano Cirsteo z 2:6, 6:3, 7:5 in tako ostala brez napredovanja v osmino finala. Belorusinja, ki je vodila s 6:2 in 2:0, v nadaljevanju pa potrebovala zdravniško oskrbo, je že na prejšnjem turnirju v Madridu izpadla hitreje od pričakovanj, v četrtfinalu.