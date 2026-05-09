Sobota, 9. 5. 2026, 18.32
Teniški globus, 9. maj
Novo razočaranje za Arino Sabalenko
Prva igralka sveta Arina Sabalenka je v tretjem krogu turnirja WTA 1000 v Rimu izgubila z Romunko Sorano Cirsteo z 2:6, 6:3, 7:5 in tako ostala brez napredovanja v osmino finala. Belorusinja, ki je vodila s 6:2 in 2:0, v nadaljevanju pa potrebovala zdravniško oskrbo, je že na prejšnjem turnirju v Madridu izpadla hitreje od pričakovanj, v četrtfinalu.
Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):
- 2. krog:
Andrej Rubljov (Rus/12) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 6:4;
Pablo Llamas Ruiz (Špa) - Corentin Moutet (Fra/28) 6:4, 3:6, 7:6 (4);
Agustin Tirante Thiago (Arg) - Cameron Norrie (VBr/17) 6:3, 7:5;
Danil Medvedjev (Rus/7) - Tomaš Machač (Češ) brez boja;
Martin Landaluce (Špa) - Marin Ćilić (Hrv) 6:4, 6:4;
Mariano Navone (Arg) - Felix Auger Aliassime (Kan/4) 7:6 (4), 7:6 (5);
Alejandro Davidovich Fokina (Špa/21) - Cristian Garin (Čil) 7:6 (2), 6:4;
Mattia Bellucci (Ita) - Martin Etcheverry Tomas (Arg/24) 5:7, 6:2, 6:3;
Brandon Nakashima (ZDA/30) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6:4, 6:0;
Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):
- 3. krog:
Cori Gauff (ZDA/3) - Solana Sierra (Arg) 5:7, 6:0, 6:4;
Linda Noskova (Češ/13) - Aleksandra Olinikova (Ukr) 6:1, 6:3;
Elise Mertens (Bel/21) - Jasmine Paolini (Ita/9) 4:6, 7:6 (5), 6:3;
Jelena Ostapenko (Lat) - Qinwen Zheng (Kit) 4:6, 6:4, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom/26) - Arina Sabalenka (Blr/1) 2:6, 6:3, 7:5;