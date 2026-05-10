Na turnirju v Rimu presenečenjem ni videti konca

Na močnem teniškem turnirju v Rimu ne manjka presenečenj, izpadla sta denimo že Novak Đoković in Arina Sabalenka. To nedeljo je bil tretji krog usoden za 11. nosilca Jirija Lehecko ter za 17. nosilko Madison Keys. Slednjo je presenetila komaj 20-letna Čehinja Nikola Bartunkova, ki je na jakostni lestvici WTA šele na 95. mestu.