Teniški globus, 10. maj

Na turnirju v Rimu presenečenjem ni videti konca

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Na močnem teniškem turnirju v Rimu ne manjka presenečenj, izpadla sta denimo že Novak Đoković in Arina Sabalenka. To nedeljo je bil tretji krog usoden za 11. nosilca Jirija Lehecko ter za 17. nosilko Madison Keys. Slednjo je presenetila komaj 20-letna Čehinja Nikola Bartunkova, ki je na jakostni lestvici WTA šele na 95. mestu.

Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):

3. krog:
Casper Ruud (Nor/23) - Jiri Lehecka (Češ/11) 6:3, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Alexander Blockx (Bel) 6:1, 6:4;
Dino Prižmić (Hrv) - Ugo Humbert (Fra/31) 6:1, 7:5;

Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):

3. krog:
Elina Svitolina (Ukr/7) - Hailey Baptiste (ZDA/32) 6:1, 6:2;
Nikola Bartunkova (Češ) - Madison Keys (ZDA/17) 6:3, 1:6, 6:4;
Jessica Pegula (ZDA/5) - Rebeka Masarova (Švi) 6:0, 6:0;
Anastasia Potapova (Avt) - Ljudmila Samsonova (Rus/20) 6:3, 6:2;
Naomi Osaka (Jap/15) - Diana Šnajder (Rus/19) 6:1, 6:2.
