Modni skok iz digitalnega sveta v offline doživetje #foto

V središču Ljubljane se je v POP'S Aperitivu odvil ekskluzivni dogodek REPLAY The Night, ki je združil številne vplivneže, modne navdušence, predstavnike poslovnega sveta in prijatelje znamke Replay. Večer je minil v znamenju mode, umetnosti in dobrega vzdušja.

V urbanem ambientu ob glasbi, signature Negroni cocktailih in sproščenem druženju je Replay za en večer svojo online skupnost preselil v pristno offline doživetje. Ideja dogodka je bila ustvariti prostor brez nenehnega scrollanja in digitalnega hrupa ter v ospredje postaviti osebne stike, druženje in povezovanje.

Scena dogodka je bila odeta v prepoznavne rdeče tone, ki so ustvarili močno atmosfero večera, dodatno pa sta jo nadgradila DJ program in plesni nastop plesalcev pod koreografijo Erika Bukovnika.

"Tako kot skozi modo vsak izraža svoj osebni stil, moda ljudi tudi povezuje. Skupnost okoli znamke Replay združuje ljubezen do drzne, cool in udobne mode ter kreativnost, energijo in pristne odnose," so ob dogodku povedali organizatorji.

Ljubiteljem mode je Replay kolekcija pomlad/poletje 2026 na voljo v mono trgovini Replay v Cityparku Ljubljana ter na spletni strani fashionandfriends.si

O blagovni znamki Replay

Ponudba trgovine Replay predstavlja ženska in moška kolekcijo drzna, cool, modna in udobna oblačila, obutev in modne dodatke.

Italijanska znamka jeansa in obutve je bila ustanovljena leta 1981 v Italiji in že več kot tri desetletja velja za sinonim kakovosti. Ustvarjajo brezhiben denim za množice, saj razumejo, kako pomemben in vsestranski modni kos je lahko popoln par jeans hlač.

Poleg kakovostnega jeansa so znani tudi po izdelovanju priložnostnih modernih oblačil, ki združujejo visoko ulično modo in kulturo modnih pist.

Športen, preprost stil in kakovostni materiali so recept, da je modna znamka všeč širši množici. Domiselne podrobnosti, kot so metalni vložki, neobdelani robovi ter zadrge, pa so tiste, ki naredijo obutev Replay tako posebno.

